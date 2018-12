Strasbūro šaulį nukovė policija, atsakomybę už jo surengtą ataką prisiėmė IS

Daugiau kaip 700 prancūzų saugumo pajėgų narių nuo antradienio vakaro ieškojo 29 metų Cherifo Chekatto po antradienį įvykdyto kruvino išpuolio, per kurį užpuolikas šaudė ir badė žmones, atėjusius į populiarią kasmet Strasbūre vykstančią mugę. Prancūzijos vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras žurnalistams sakė, kad policija įtariamąjį nukovė, kai jis buvo pastebėtas vienoje gatvėje Noidorfo rajone, kur Ch. Chekattas užaugo. Trys pareigūnai bandė jį apklausti, bet jis šovė į policininkus. „Jie nedelsdami atsišaudė ir neutralizavo užpuoliką“, – nurodė ministras. Tyrimui artimo šaltinio teigimu, viena moteris ketvirtadienio popietę pastebėjo vyrą sužeista ranka, kurio išvaizda atitiko Ch. Chekatto apibūdinimą, ir pranešė apie tai pareigūnams. Jie aptvėrė vietovę ir sraigtasparniu su šilumine kamera ieškojo įtariamojo. Susiję straipsniai: Liudininkai pasakoja apie Strasbūre kilusią paniką: žmonės lakstė ir verkė Po šūvių Strasbūre – milžiniškos saugumo pajėgos: yra žuvusių, nukentėjusieji kritinės būklės Žmonės rinkosi prie policijos užtvarų, kur Ch. Chekattas buvo nukautas, ir plojo pareigūnams, o kai kurie iš susirinkusiųjų net šaukė: „Bravo!", sakė šaltinis. „Tikrai didelis palengvėjimas", – sakė Strasbūro vicemeras Alainas Fontanelis. Jis kalbėjo apie vietinių nerimą po antradienio atakos. „Iš tikrųjų nesijautėme labai saugūs", – naujienų agentūrai AFP sakė 18-metis Arthuras. Galimas islamo ekstremistas Atsakomybę už antradienio ataką prisiėmė IS. Džihadistų judėjimo propagandos agentūra „Amaq" paskelbė, kad Ch. Chekattas buvo vienas IS „karių". „Atakos Strasbūro mieste (vykdytojas)... yra vienas iš „Islamo valstybės" karių; jis įvykdė operaciją reaguodamas į raginimus taikytis į (su IS kovojančios) koalicijos piliečius", – sakoma „Amaq" žinutėje, paskelbtoje socialiniame tinkle „Twitter". Ch. Chekattą, gyvenusį nušiurusiame daugiabutyje, kurį transportu galima greitai pasiekti iš miesto centro, 2015 metais, jam sėdint kalėjime, Prancūzijos saugumo pajėgos pažymėjo kaip galimą islamo ekstremistą. Prancūziją nuo 2015 metų sukrėtė ištisa virtinė atakų, kurias surengė asmenys, tvirtinę priklausantys grupuotėms „al Qaeda“ ar IS. Tie išpuoliai pareikalavo beveik 250 gyvybių, rodo AFP renkami duomenys. Cherifas Chekattas © twitter Be to, antradienio ataka nebuvo pirmas kartas, kai Europoje užpuolama Kalėdų mugė. 2016-aisiais 23-ių tunisietis nužudė 12 žmonių ir sužeidė dar 48 asmenis, kai įvairavo sunkvežimį į kalėdinę mugę Berlyne. Vėliau jis tris dienas slapstėsi, kol galiausiai buvo nukautas Italijoje. Vietos pareigūnai tvirtina, kad Strasbūro Kalėdų mugė kaip įprasta atsidarys penktadienį. Teistas keturiose valstybėse Manoma, kad per savo išpuolį jis buvo sužeistas per susišaudymą su kariais, tačiau jam pavyko pasprukti, ir niekas jo nematė nuo to laiko, kai jis Noidorfo rajone, esančiame netoli nuo Strasbūro centro, išvažiavo taksi automobiliu. Kelių užsienio šalių policija prisidėjo prie nusikaltėlio paieškų; Ch. Chekattas buvo mažiausiai 27 kartus teistas keturiose Europos valstybėse. Pareigūnai trečiadienį sulaikė Ch. Chekatto tėvus ir du brolius, o ketvirtadienį suėmė dar vieną asmenį apklausai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas savo ruožtu padėkojo saugumo pajėgoms ir pareiškė tviteryje, kad „mūsų įsipareigojimas kovoti su terorizmu yra absoliutus“. Kiek anksčiau jis išreiškė „visos šalies solidarumą“ su išpuolio aukomis. © Sipa / Scanpix „Smogta ne tik Prancūzijai... bet ir puikiam Europos miestui“, – sakė E. Macronas, turėdamas galvoje, kad šiame rytiniame Prancūzijos mieste, esančiame pasienyje su Vokietija, yra įsikūręs Europos Parlamentas. Strasbūro vieta kryžkelėje tarp Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos, Belgijos ir Liuksemburgo komplikavo Ch. Chekatto paiešką. Šveicarijos policija sugriežtino pasienio kontrolę, o vokiečių pareigūnai išplatino įtariamojo nuotrauką, kurioje matyti, kad jis turėjo tamsius plaukus, neilgą barzdą ir randą ant kaktos. Prašymas „geltonosioms liemenėms“ Policijai tebeieškant bėglio, Prancūzijos vyriausybė ketvirtadienį paragino „geltonųjų liemenių“ protestuotojus šį savaitgalį nerengti naujo demonstracijų rato. Vyriausybės atstovas Benjaminas Griveaux ragino protestuotojus suprasti situaciją ir akcentavo, kiek daug darbo tenka saugumo pajėgoms po antradienį vakare Strasbūre įvykdytos atakos. „Mūsų saugumo pajėgos kelias pastarąsias savaites buvo daug kur siunčiamos“, – televizijai „CNews“ sakė B. Griveaux. „Būtų geriau, jei visi galėtų šeštadienį ramiai su šeimomis užsiimti savo įprastais reikalais prieš metų pabaigos šventes, o ne dalyvautų demonstracijose ir vėl priverstų mūsų saugumo pajėgas dirbti“, – pridūrė jis. „Geltonųjų liemenių“ protestuotojai, taip praminti dėl dėvimų ryšių saugumo liemenių, ragino šį šeštadienį penktą kartą dalyvauti protestuose prieš prezidentą E. Macroną. „Geltonosios liemenės“ pirmą kartą į gatves išėjo lapkričio 17 dieną, protestuoti prieš degalų kainų kėlimą, iš dalies susijusį su mokesčiais siekiant padėti šaliai pereiti prie mažiau iškastinio kuro naudojančios ekonomikos. Tačiau vėliau protestai virto masiniu judėjimu prieš pragyvenimo brangimą ir bendrai prezidentą E. Macroną, kuris laikomas abejingu paprastų piliečių problemoms. Jau kelis savaitgalius protestai baigiasi smurtu ir vandalizmu Paryžiuje ir kituose šalies miestuose.

