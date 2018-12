Atakos, už kurią atsakomybę prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS), vykdytojas Cherifas Chekattas buvo nukautas vėlai ketvirtadienį, po dvi dienas trukusios paieškos, policijos patruliui pastebėjus jį gatvėje tame pačiame rajone, kuriame jis buvo paskutinį kartą matytas po antradienio vakaro išpuolio. Penktadienį pirmą kartą po tragedijos buvo įžiebta aukšta mugės eglė, o oficialiai mugė vėl buvo atidaryta 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku. „Tikiuosi, gyvenimas grįš į normalias vėžes, bet nesu visai tikras“, – sakė Franckas Hoffmannas, atidarydamas savo medinį namuką, kuriame siūloma kalėdinių saldumynų ir dekoracijų. „Verslas nebus toks, koks buvo“, – prognozavo jis. Lieka klausimų, kaip Ch. Chekattui pavyko prasmukti pro stiprią saugumo liniją aplink Strasbūro mugę, kuri jau seniai buvo žinoma kaip svarbus džihadistų taikinys. Susiję straipsniai: Strasbūro šaulį nukovė policija, atsakomybę už jo surengtą ataką prisiėmė IS Paryžiaus policija rengiasi tolesniems protestams Maždaug 500 policininkų, saugumo agentų ir karių budi patikrinimo postuose ant tiltų, vedančių į UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančią upės salą, kurioje vyksta mugė. Tikslas yra „sukurti burbulą su kratomis prie įėjimų“, po atakos sakė meras Roland'as Riesas. Tuo tarpu regiono vyriausybės atstovas Jeanas-Lucas Marxas nurodė nenustatęs „jokių saugumo priemonių trūkumų“. Tačiau daugelis gyventojų nebuvo įtikinti, nes Ch. Chekattui pavyko prasmukti su pistoletu ir peiliu. „Nesistebiu. Apsivelki sunkų paltą, padedi kažką į savo krepšio dugną. Gali įsinešti, ką nori“, – sakė miesto centre dirbanti 38 metų Emeline. „Per daug skausminga“ Prancūzijos kovos su terorizmu prokuroras Remy Heitzas penktadienį Strasbūre turi surengti spaudos konferenciją, o vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras dalyvavo vėl atidarant mugę, kuri paprastai kiekvienais metais privilioja 2 mln. žmonių. Prancūzijoje tebegalioja aukšto laipsnio parengtis po islamistų atakų virtinės nuo 2015 metų. Dėl šios priežasties Strasbūro kalėdinės mugės saugumo biudžetas buvo padidintas tris kartus, iki 1 mln. eurų. 29 metų užkietėjęs nusikaltėlis Ch. Chekattas gyveno aptriušusiame daugiabutyje Strasbūro Potri rajone, iš kurio miesto centrą tramvajumi galima pasiekti per 20 minučių. 2015 metais, jam sėdint kalėjime, Prancūzijos saugumo pajėgos pažymėjo jį kaip galimą islamo ekstremistą. Džihadistų judėjimas IS per savo propagandos sparną „Amaq“ prisiėmė atsakomybę už antradienio ataką ir pavadino Ch. Chekattą vienu savo „karių“, reagavusiu į raginimus taikytis į koalicijos, kovojančios su IS, piliečius. Trijų iš 13 antradienį sužeistų žmonių būklė tebėra kritinė, o kiti trys jau buvo išrašyti iš ligoninės, ketvirtadienį sakė Ch. Castaneras. Strasbūro mero pavaduotojas Alainas Fontanelis pripažino, kad nepaisant patrulių, pareigūnų civiliais drabužiais, profiliavimo ir vaizdo stebėjimo „riziką galima sumažinti, bet ne panaikinti“. „Negalime apieškoti visų, (galime) tik vykdyti atsitiktinius patikrinimus“, – sakė jis ir pridūrė, kad didžiulės eilės prie patikrinimo postų tik sukurtų naują potencialų taikinį teroristams. „Tas, kas nori su ginklu patekti į tokio dydžio teritoriją, gali tai padaryti“, – sakė mero pavaduotojas. Tokie komentarai menkai guodžia gyventojus ir turistus, norinčius apsilankyti Strasbūro mugėje. „Galvojome, kad tai vyksta tik Nicoje ar „Bataclan“, bet štai, įvyko namuose“, – sakė Sylvainas, dirbantis kitoje mugėje miesto centre. Jis turėjo omenyje 2016 metų Bastilijos paėmimo dienos išpuolį Nicoje, kai sunkvežimis mirtinai sužalojo dešimtis žmonių, ir 2015 metų lapkričio žudynes sostinės koncertų salėje „Bataclan“. „Greitai to nepamiršiu. Pernelyg skausminga“, – sakė jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.