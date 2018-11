D. Trumpo portretas, kurį iš dalies uždengia mėlyna žvaigždė su geltonomis žvaigždutėmis, matyti ant šimtų plakatų, raginančių užsiregistruoti gegužės 26-ąją vyksiančiam balsavimui. „Šį kartą užsiregistruosiu ir balsuosiu“, – užrašyta ant plakatų. Strasbūro komunikacijų departamento vadovas Jeanas-Francois Lannelucas gynė sprendimą priminti apie JAV lyderio mantrą „Pirmiausia – Amerika“ mėginant paskatinti rinkėjų aktyvumą. „Pradedant kampaniją reikia, kad ji būtų pastebima – turi būti netikėtumo elementas. Šiuo atveju visa tai yra, ji pritraukė dėmesį. Ji išprovokavo diskusiją, ir tai yra gerai“, – tvirtino J.-F. Lannelucas. „Europa išlieka savotiška atsvara izoliacionizmo pagundai, kurią įkūnija Trumpas, – pridūrė jis. – Neišsižadame šios žinios; įvertinome rizikas.“ Europos Parlamento sesijos vyksta dviejuose miestuose – Strasbūre ir Briuselyje. Anot J.-F. Lanneluco, kai kurie kiti Prancūzijos miestai kreipėsi į Strasbūrą su klausimais dėl panaudotos D. Trumpo nuotraukos, artėjant rinkimams, veikiausiai tapsiantiems Europos nuosaikių veikėjų ir populistų mūšio lauku. Spalį Prancūzijos vyriausybė išleido agitacinį vaizdo įrašą, kuriame matyti Italijos nacionalistinių pažiūrų premjeras Matteo Salvini ir Vengrijos dešiniosios pakraipos premjeras Viktoras Orbanas. Šiuo įrašu rinkėjai raginami balsuoti už „Europos Sąjungą ar už skilimą“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.