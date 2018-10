„NATO yra gynybinė sąjunga: esame skaidrūs kalbant apie mūsų mokymus. Visi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) nariai buvo pakviesti atsiųsti į „Trident Juncture“ (Trišakė jungtis) stebėtojus. Sveikinu tai, kad tiek Rusija, tiek Baltarusija priėmė kvietimus“, – per spaudos konferenciją Briuselyje sakė J. Stoltenbergas. Jis pridūrė, kad Aljansas per anksčiau šiemet vykusį NATO ir Rusijos Tarybos susitikimą informavo Maskvą apie šių manevrų detales. Norvegijoje rengiami didžiausi nuo Šaltojo karo pabaigos NATO mokymai prasidės ketvirtadienį ir vyks iki lapkričio 7 dienos. Pratybose dalyvaus apie 50 tūkst. karių, 130 karo lėktuvų ir 70 laivų ir apytikriai 10 tūkst. karinės technikos vienetų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.