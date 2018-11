Šis J. Stoltenbergo pareiškimas Kabule nuskambėjo praėjus kelioms valandoms po Talibano kovotojų išpuolio prieš kariuomenės postą atokioje vietovėje šalies vakarinėje dalyje, per kurį, pasak vietos pareigūnų, žuvo mažiausiai 20 karių. Po kovotojų reido Faros provincijos Pušt Koho rajone dar 20 karių laikomi dingusiais, pranešė provincijos tarybos narys Dadullah Qanehas, afganų pajėgoms bandant atremti sukilėlius visoje šalyje. Atsakomybę už šį išpuolį prisėmęs Talibanas pranešė, kad per jį žuvo 20 karių ir dar penki buvo paimti į nelaisvę. Nepaisant augančios smurto bangos, netikėtai Afganistano sostinėje apsilankęs J. Stoltenbergas kalbėjo gana optimistiškai. Susiję straipsniai: Afganistane per Talibano surengtą užpuolimą žuvo 20 pasieniečių Afganistane vykstant parlamento rinkimams nužudyti arba sužeisti 435 žmonės „Taikos potencialas dabar yra didesnis nei buvo daugelį metų“, – sakė NATO generalinis sekretorius per spaudos konferenciją, kurioje taip pat dalyvavo Afganistano prezidentas Ashrafas Ghanis. Tačiau jis pripažino, kad „padėtis ir toliau išlieka rimta“. „Talibanas privalo suprasti, kad tęsti kovą yra beprasmiška ir tai neduoda rezultatų“, – sakė J. Stoltenbergas. „Mums reikia afganams priklausančio ir jų vadovaujamo taikos proceso. Ir jis turi įtraukti visas šalis“, – pridūrė jis. Tuo metu A. Ghani padėkojo Aljansui už jo paramą afganų kariams, kurie konflikto „naštą neša“ nuo JAV vadovaujamų NATO kovinių pajėgų išvedimo 2014 metų pabaigoje. NATO misijoje „Tvirta parama“ (Resolute Support) dabar dalyvaujantys kariai remia ir apmoko vietos pajėgas. Šioje misijoje dalyvauja maždaug 16 tūkst. NATO karių, dauguma jų yra amerikiečiai. J. Stoltenbergas Afganistane lankosi po virtinės afganų karių surengtų „saviškių atakų“, per kurias žuvo arba buvo sužeisti keli NATO pajėgų kariai. Silpnas saugumas Talibanas šiemet didino spaudimą Afganistano policijos ir kariuomenės pajėgoms, nors nedrąsiai bandė parodyti, kad norėtų surengti dvišales derybas su JAV Katare. Viena JAV vyriausybės priežiūros institucija praėjusią savaitę nurodė, kad Kabulo vyriausybės valdžia Afganistane pastaraisiais mėnesiais susilpnėjo. Be to, vietos saugumo pajėgos patyrė rekordiškai didelių nuostolių, o pastangų išstumti Talibaną iš jo tvirtovių rezultatai buvo minimalūs arba nuliniai. JAV vyriausybės Specialiojo generalinio inspektoriaus Afganistano atstatymui (SIGAR) ataskaitoje taip pat remiamasi misijos „Tvirta parama“ duomenimis. „Nuo gegužės 1 dienos iki 2018 metų spalio 1 dienos, vidutinis (afganų pajėgų) aukų skaičius buvo didžiausias nei kada nors anksčiau per panašų laikotarpį“, – sakoma misijos „Tvirta parama“ raporte, kurį cituoja SIGAR. Apie saugumo pajėgų silpnumą liudija įtakingo vietos policijos generolo Abdulo Raziqo nužudymas praėjusį mėnesį per „saviškio ataką“ aukšto rango saugumo pareigūnų susitikime Kandahare. Atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė Talibanas. J. Stoltenbergas į Afganistaną atvyko prieš lapkričio 9 dieną Maskvoje rengiamą tarptautinį pasitarimą, kuriame bus diskutuojama, kaip paskatinti Kabulo valdžios ir Talibano taikos derybas. Naujai paskirtas JAV taikos pasiuntinys Zalmay Khalilzadas taip pat bando įtikinti Talibaną sutikti derėtis dėl karo užbaigimo, todėl nuogąstaujama, kad daugiašalis susitikimas Rusijoje galėtų sužlugdyti šias pastangas.

