Toks pareiškimas pasirodė po anksčiau šį mėnesį Londone įvykusio NATO viršūnių susitikimo, kuriame pasimatė dideli valstybių narių lyderių nesutarimai.

„Ką tik Londone minėjome 70-ąsias savo NATO aljanso metines. Per visus šiuos metus NATO niekada nebuvo susidūrusi su sudėtingesne saugumo aplinka, nei yra dabar“, – sakė J. Stoltenbergas Kuveite, minint 15-ąsias Stambulo bendradarbiavimo iniciatyvos (SBI) metines.

Šią iniciatyvą NATO pradėjo siekdama stiprinti saugumo ryšius su Artimaisiais Rytais.

„Kad išlaikytume savo saugumą, mums reikia būti paslankiems ir pasirengusiems atsakyti į grėsmes, ateinančias visomis kryptimis – iš žemės, iš jūros, iš oro, iš kosmoso ir kibernetinės erdvės, taip pat iš valstybių ir nevalstybinių veikėjų“, – pažymėjo J. Stoltenbergas.

29 NATO narės per dvi dienas trukusį susitikimą Jungtinėje Karalystėje pažadėjo drauge laikytis prieš Rusijos ir terorizmo grėsmes, be to, pripažino kylančios Kinijos iššūkį.

Tačiau lyderiai susiginčijo dėl asmeniškumų ir politikos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pavadino Kanados ministrą pirmininką Justiną Trudeau „dviveidžiu“, kai keli valstybių vadovai buvo užklupti per priėmimą Bakingamo rūmuose pašiepiantys JAV lyderio elgesį bendraujant su žiniasklaida.

Prieš šį viršūnių susitikimą Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Aljansą yra ištikusi „smegenų mirtis“, ir pareikalavo naujos strategijos, dialogo su Rusija atnaujinimo bei dėmesio kovai su islamistiniu terorizmu.

Nepaisydami viso apmaudo, 29 lyderiai sugebėjo susitarti dėl „Londono deklaracijos“, kurioje NATO pirmą kartą pripažino didėjantį Kinijos strateginį iššūkį.

Dokumente taip pat pabrėžiama, kad reikia geriau koordinuojamo atsako į terorizmą.

„Privalome toliau kovoti su terorizmu. NATO vaidina labai svarbų vaidmenį šioje kovoje, dirbdama su mūsų partneriais visame pasaulyje ir apmokydama vietos pajėgas“, – pirmadienį sakė J. Stoltenbergas.

„Visi NATO sąjungininkai ir pati NATO priklauso JAV vadovaujamai pasaulinei koalicijai prieš „Daesh“, – pridūrė jis, pavartodamas arabišką džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) akronimą.