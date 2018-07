„Yra įvairių požiūrių dėl dujotiekio „Nord Stream 2" . Tai gerai žinoma. Ne NATO priiminėti sprendimus (šiuo klausimu), tai nacionalinių vyriausybių sprendimas“, – prieš prasidedant Aljanso viršūnių susitikimui Briuselyje sakė jo vadovas. „Tačiau NATO, žinoma, skiria dėmesio ir energetinio saugumo klausimui, nes mes suprantame: energetikos ir saugumo klausimai yra susiję“, – pažymėjo jis. J. Stoltenbergas pridūrė, kad Aljansas bando energijos šaltinių diversifikavimo ir investavimo į „žaliąją energetiką“ būdu mažinti priklausomybę nuo energijos importo, o energijos vartojimą padaryti „lankstesnį“. Anksčiau trečiadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Vokietijos ir Rusijos bendradarbiavimą energetikos srityje, ir sakė, kad Rusija per energijos išteklius daro poveikį Vokietijai. „Vokietija yra Rusijos belaisvė, nes iš Rusijos gauna labai daug savo energijos“, – sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje susitarimą dėl dujotiekio „Nord Stream 2" . „Visi visame pasaulyje apie tai kalba; jie sako, jog mes mokame milijardus dolerių, kad apsaugotume jus, bet jūs mokate milijardus dolerių Rusijai“, – sakė jis. D. Trumpas pridūrė, kad „Vokietiją visiškai kontroliuoja Rusija“.

