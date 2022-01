NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas po susitikimo sakė, kad jis nebuvo lengvas, bet „būtent todėl jis toks svarbus“.

Pasak jo, NATO atsisako eiti į kompromisus dėl tam tikrų šalių, įskaitant Ukrainą, priėmimo į Aljansą.

NATO sąjungininkai išsakė didelį susirūpinimą dėl prie Ukrainos sienų telkiamų Rusijos pajėgų, sakė J. Stoltenbergas.

„Kiekviena šalis pati turi nuspręsti savo kelią dėl narystės Aljanse. Rusija neturi veto teisės dėl Ukrainos“, – kalbėjo NATO generalinis sekretorius.



J. Stoltenbergas pabrėžė, kad NATO ir Rusija, nepaisant Maskvos karinės galios telkimo netoli Ukrainos, sutarė pabandyti surengti daugiau susitikimų.

Kalbėdamas po pirmininkavimo NATO ir Rusijos tarybos posėdžiui, generalinis Aljanso sekretorius pareiškė, kad abi šalys „išreiškė poreikį dialogui ir būsimų susitikimų dienotvarkės paieškoms“.

Nepaisant to, J. Stoltenbergas pareiškė, kad bet kokios derybos Ukrainos klausimu nebus lengvos.

„Šiuo klausimu egzistuoja esminių NATO sąjungininkų ir Rusijos skirtumų“, – žurnalistams sakė generalinis sekretorius. Jis pabrėžė, kad Ukraina turi teisę pati priimti sprendimus dėl ateities saugumo susitarimų, o NATO ir toliau laikys savo duris atviras naujiems nariams.

„Daugiau niekas nieko negali pasakyti, ir Rusija neturi veto teisės“, – pabrėžė jis.

Rusiją jis kelis kartus pavadino agresore, kuri prieš Ukrainą nuolat naudoja jėgą.

„Ukraina turi teisę gintis, o NATO jai padeda“, – kalbėjo J. Stoltenbergas.

„Mes perspėjome Rusiją, kad jei bus panaudota jėga, laukia sunkios pasekmės – politinės, ekonominės“, – sakė jis.

NATO agresijos prieš Ukrainą eskalavimą jis įvardijo kaip strateginę Rusijos Federacijos klaidą.

„Mes neieškome kompromisų dėl mūsų principų, susijusių su Europos šalių teritoriniu vientisumu ir suverenitetu“, – pareiškė NATO generalinis sekretorius.

Derybų metu, pasak jo, NATO valstybės narės ragino Rusiją išvesti savo pajėgas iš Sakartvelo, Ukrainos ir Moldovos, nes ten Rusijos kariai yra be minėtųjų šalių valdžios pageidavimo.

Kalbėdamas po Briuselyje įvykusio NATO ir Rusijos tarybos posėdžio, kuris buvo pirmasis nuo 2019 metų, J. Stoltenbergas sakė, kad abi pusės „išreiškė poreikį [tęsti] dialogą ir sudaryti būsimų susitikimų kalendorių“.

„Be kita ko, sąjungininkai norėtų aptarti konkrečias priemones, turinčias padėti didinti skaidrumą, išvengti pavojingų karinių incidentų ir sumažinti kibernetines grėsmes bei grėsmes kosmose. Sąjungininkai taip pat suinteresuoti aptarti klausimus dėl ginkluotės kontrolės, nusiginklavimo ir branduolinių ginklų neplatinimo, įskaitant diskusijas dėl bendrų suvaržymų raketoms“, – per spaudos konferenciją pridūrė jis.

Anot J. Stoltenbergo, Aljanso sąjungininkai suinteresuoti gerinti ryšių kanalus tiek tarp abiejų pusių kariškių, tiek tarp civilių struktūrų, taip pat svarstoma galimybė atkurti abiejų pusių atstovybes Maskvoje ir Briuselyje.

„Rusija nebuvo pasiruošusi sutikti su šiuo pasiūlymu. Jie jo taip pat neatmetė, bet Rusijos atsovai leido suprasti, kad jiems reikia laiko, kad pateiktų atsakymą NATO“, – aiškino generalinis sekretorius.

„Tačiau teigiamas ženklas, kad visos NATO sąjungininkės ir Rusija atsisėdo prie to paties stalo“, – po keturias valandas trukusių derybų pridūrė jis.

Vis dėlto Aljanso vadovas pripažino, kad bet kokios derybos dėl Ukrainos nebus lengvos.

„Šiuo klausimu tarp NATO sąjungininkių ir Rusijos esama reikšmingų nesutarimų“, – žurnalistams sakė J. Stoltenbergas.

NATO „rimtai svarstys galimybę“ aktyvinti savo buvimą Rytų Europoje, jei Rusija įsiverš į Ukrainą, pareiškė Aljanso generalinis sekretorius.

Jis perspėjo apie egzistuojančią realią naujo ginkluoto konflikto Europoje riziką, bet „NATO padarys viską, kas Aljanso galioje, kad tokio scenarijaus pavyktų išvengti“.

Krymo okupacija ir situacijos Donbase destabilizacija 2014 metais jau privertė stiprinti rytinį NATO flangą, priminė sekretorius. Jeigu eskalavimas tęsis ir toliau, gali būti pasitelktos naujos sąjungininkų apsaugos priemonės.

J. Stoltenbergas paragino „deeskaluoti“ Rusijos kariuomenės stiprinimą prie kaimynės sienos.

„Ukraina, kaip suvereni valstybė, turi teisę į savigyną, Ukraina nekelia grėsmės Rusijai, – sakė jis. – Būtent Rusija yra agresorė. Būtent Rusija panaudojo ir toliau naudoja jėgą prieš Ukrainą. Ji sutelkė maždaug 100 tūkst. karių, artileriją, šarvuočius, bepiločius orlaivius, dešimtimis tūkstančių kovoti parengtų karių ir imasi grasinimų retorikos – tai yra problema“.

JAV valstybės sekretoriaus pirmoji pavaduotoja Wendy Sherman trečiadienį NATO ir Rusijos tarybos posėdyje paskelbė apie kiekvienos šalies teisę rinktis savo kelią. Apie tai ji pranešė tviteryje.

In today’s @NATO-Russia Council, I reaffirmed the fundamental principles of the international system and of European security: Every country has the sovereign right to choose its own path. pic.twitter.com/MNWXWINg8V