„Specialioji pasiuntinė Jolie ir aš nusprendėme dirbti drauge (šiuo klausimu)“, – sakė NATO generalinis sekretorius per bendrą spaudos konferenciją Briuselyje. Pasak J. Stoltenbergo, bendradarbiaujant būtina siekti, kad vykstant ginkluotiems konfliktams ginkluotųjų pajėgų vadai sektų savo kovotojų veiksmus ir būtų pasirengę nubausti tuos, kas leidžia smurtauti prieš moteris. „Angelina, žavimės jūsų iniciatyvomis dėl moterų teisių gynimo ir kovos su seksualine prievarta. Dėl to labai džiaugiuosi, kad sutarėme bendradarbiauti“, – sakė Aljanso vadovas. A. Jolie savo ruožtu pažymėjo, jog jai „garbė dirbti su NATO ateinančiais mėnesiais ir metais“. „Man, humanitarei, tai yra įdomus žingsnis, – pridūrė ji. – Mums visiškai aišku, kad šios pastangos turi duoti realių rezultatų konfliktų zonose bei pakeistų požiūrį į moteris globaliai“, – pažymėjo ji. „Negalime pasiekti ilgalaikės taikos ir saugumo be lygių teisių ir moterų dalyvavimo“, – pabrėžė ji. „Vienas iš klausimų, kuriuos sprendžiame drauge su daugybe partnerių, tokių kaip Kosovas, Afganistanas ir Jordanija, yra toks – kaip pasiekti, kad ginkluotųjų pajėgų ir policijos gretose būtų daugiau moterų“, – sakė J. Stoltenbergas. Pasak A. Jolie, jos vaidmuo Šiaurės Aljanse iš dalies bus susijęs su „nagrinėjimu, kur ką reikia tobulinti ir keisti“, pavyzdžiui, tokiuose karo veiksmuose, kai nuo aviacijos smūgių žūva civiliai. „Aš prisidedu prie NATO kaip humanitarė. Aš nesu kariškė. Esu čia, kad padėčiau ir dirbčiau toje srityje, kur NATO mokosi, kaip paveikti santykius su civiliais“ veiksmų zonose, pabrėžė ji. „Kartu mes privalome iškelti į dienos šviesą tamsiausius nusikaltimus per konfliktus, – pažymėjo buvęs Norvegijos premjeras J. Stoltenbergas. – Jūsų prisidėjimas leis labiau įsisąmoninti, ką mes privalome padaryti, kad būtų apginti pažeidžiamiausieji“.

