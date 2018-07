„Praėjo dešimtmetis nuo pirmojo NATO ir Gruzijos komisijos posėdžio, kuriame buvo iškelti dideli tikslai dėl Gruzijos narystės Šiaurės Atlanto aljanse. Gruzijai būtinai taps mūsų organizacijos nare, ir mūsų lyderiai stengiasi, kad tai įvyktų kiek įmanoma greičiau“, – sakė J. Stoltenbergas per bendrą spaudos konferenciją su Gruzijos prezidentu Georgijumi Margvelašviliu. NATO vadovas pagyrė Gruziją už pažangą kelyje į NATO ir pabrėžė, kad šalis įgyvendino prisiimtus įsipareigojimus dėl daugelio reformų. J. Stoltenbergas taip pat padėkojo Gruzijai už jos indėlį į NATO misijas Afganistane. Gruzija seniai siekia NATO ir Europos Sąjungos nare, tačiau artimiausiais metais tokios galimybės atrodo miglotos.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.