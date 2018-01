„Visos šalys turi teisę gintis, tik tai reikia daryti proporcingai ir pamatuotai“, – sakoma J. Stoltenbergo tarnybos išplatintame pranešime. NATO vadovas ragina Turkiją, „nukenčiančią labiausiai nuo terorizmo“, apriboti savo jėgos panaudojimą Sirijos šiaurėje prieš kurdus, kurie yra svarbūs JAV sąjungininkai kovoje su grupuotės „Islamo valstybė“ džihadistais. J. Stoltenbergas sakė ketvirtadienį aptaręs padėtį regione su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu ir kitais NATO sąjungininkais. „Turkija šią savaitę taip pat trumpai supažindino savo sąjungininkus NATO apie savo operacijas šiaurinėje Sirijoe“, – pažymėjo J. Stoltenbergas. Susiję straipsniai: NATO vadas paragino Makedoniją išspręsti ginčą su Graikiją dėl šalies vardo NATO vadovas tikisi pokyčių santykiuose su Rusija Jis pridūrė, kad Aljansas teikia oro gynybos paramą Turkijai „prieš raketas, leidžiamas iš Sirijos“, bet pabrėžė, kad NATO pajėgų nėra puolančiose sausuma pajėgose. Trumpo patarėjas: Tačiau Jungtinės Valstijos labiau norėtų, kad Turkijos kariai pasišalintų iš konflikto Sirijos pasienio mieste Afrine ir sutelktų dėmesį į „ilgalaikius strateginius tikslus“, tokius kaip Sirijos karo užbaigimas, ketvirtadienį sakė prezidento Donaldo Trumpo patarėjas krašto apsaugos klausimais. Kalbėdamas Pasaulio ekonomikos forume Davose, prieš D. Trumpo atvykimą, Tomas Bossertas sakė, kad Turkija žengdama į Siriją ir Afriną „turėtų nepamiršti eskalavimo potencialo“. JAV reiškė susirūpinimą Turkijos šeštadienį pradėtu kariniu puolimu prieš kurdų kontroliuojamą Afrino anklavą Sirijos šiaurės vakaruose, bet T. Bosserto komentarai yra kol kas tiesiausias raginimas Turkijai pasitraukti. Turkija žadėjo savo operaciją prieš Sirijos kurdų pajėgas – Liaudies apsaugos dalinius (YPG) – išplėsti ir į kitus pasienio rajonus. Ankara YPG laiko didele grėsme dėl šios grupuotės sąsajų su kurdų sukilėliais Turkijoje.











