„Esame čia, nes Irakas nori, kad čia būtume; nesame čia neturėdami Irako sutikimo ar kvietimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė Aljanso vadovas. „Neturėtume likti ilgiau nei yra būtina; mokysime instruktorius, kiek tik reikės, kad užtikrintume, jog IS nesugrįš“, – sakė jis, paminėdamas džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“. Jo komentarai pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai Irako parlamentas paragino vyriausybę suplanuoti užsienio pajėgų pasitraukimą iš šalies teritorijos. „Irako parlamentas reiškia padėką visoms šalims, kurios rėmė Iraką kovoje su „Daesh“ (IS), ir ragina vyriausybę sudaryti grafiką, pagal kurį (iš šalies teritorijos) bus išvesti užsienio kariai“, – sakoma įstatymų leidėjų pareiškime. Irako premjeras Haideras al Abadi gruodį paskelbė karo su IS džihadistais pabaigą. Sunitų ekstremistų grupuotė IS 2014 metais užėmė dideles Irako ir kaimyninės Sirijos teritorijas, kuriose paskelbė „kalifatą“ ir darė žiaurius nusikaltimus. JAV vadovaujamos koalicijos remiamos Irako pajėgos per trejus pastaruosius metus palaipsniui atkovojo visą šalies teritoriją. Ekspertai perspėja, kad IS vis dar kelia grėsmę ir kaip sukilėlių grupuotė per „miegančias“ kuopeles gali rengti daug aukų nusinešančius sprogimus. J. Stoltenbergas sakė, kad NATO gavo iš H. al Abadi „rašytinį sutikimą“ laikyti savo karius Irake. NATO „intensyvina savo mokymus, tokius kaip kova su savadarbiais sprogstamaisiais įtaisais, karinė medicina, įrangos priežiūra ir kelios kitos sritys“, taip pat sakė jis. „Be to, planuojame padėti irakiečiams įkurti karinių mokyklų ir akademijų, kuriose jų instruktoriai būtų mokomi tobulinti savo pajėgumus ruošti nuosavus instruktorius“, – teigė J. Stoltenbergas. Be to, NATO bendradarbiaus su Iraku „dėl institucijų reformos, įskaitant kovą su korupcija“, pridūrė jis. Jis taip pat džiaugėsi, kad nuo 2014 metų, kai IS užgrobė didelę Irako teritoriją, šalies pajėgos smarkiai patobulėjo. „Irako pajėgos 2014-aisiais buvo visiškai kitokios nei 2018-aisiais; įvyko milžiniška transformacija“, – sakė NATO vadovas.











