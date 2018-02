Pasak liudininkų, šaulys paspruko sėdęs į „Porsche“. Minimas vienas sužeistas žmogus. Pranešama, kad policijai pranešta 17:05 vietos laiku, kai prie miesto stadiono rastas sužeistas žmogus. Policija pranešė, kad auka atsisakė bendradarbiauti su tyrėjais.











