Kaip informavo laikraštis „Aftonbladet“, autobuso vairuotojas buvo skubiai išvežtas į ligoninę. Leidinio duomenimis, per incidentą daugiau niekas nenukentėjo. Policijos atstovė Carina Skagerlind (Karina Skagerlind) patvirtino dienraščiui, kad užsidegė gamtinėmis dujomis varomas miesto autobusas, tuo metu nevežęs keleivių. Įvykio vietoje padarytose nuotraukose ir nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti liepsnų apimtas autobusas bei tiršti juodi dūmai. Ugniagesiai ir gelbėtojai buvo iškviesti prie sostinės centre esančio Klaros tunelio sekmadienį, apytiksliai 11 val. 25 min. vietos (12 val. 25 min. Lietuvos) laiku. Anot pareigūnų, autobusas galimai kliudė užtvaras, kabančias virš įvažiavimo į šį tunelį.

