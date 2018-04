Gesinti gaisro Narvavageno gatvėje atvažiavo 12 ugniagesių automobilių, ten dirba apie 50 gelbėtojų.

„Liepsna apėmė kelis aukštus. Tai didelis gaisras“, - sakė žurnalistams Stokholmo priešgaisrinės tarnybos atstovas Rogeris Steffenas. Žmonės iš pastato buvo evakuoti. Gelbėtojų nuomone, gresia pavojus, kad užsidegs stogas.

Kaip pranešė policijos atstovai, pradėtas parengtinis tyrimas dėl spėjamo padegimo. Pareigūnai taip pat patvirtino, kad gaisras prasidėjo Portugalijos ambasadoje ir kad šiuo metu ieškoma 50 metų amžiaus įtariamojo.

„Yra žmogus, su kuriuo norėtume susisiekti. Tirdami incidento aplinkybes, mes dirbame dviem kryptimis. Be to, mes aktyviai ieškosime to žmogaus“, - sakė žurnalistams Stokholmo policijos atstovas.

Anksčiau laikraštis „Aftonbladet“ pranešė, kad gaisrą galėjo sukelti padegėjas: vienas iš Portugalijos ambasados lankytojų buvo nepatenkintas tuo, kaip buvo priimtas diplomatinėje atstovybėje. Policija peržiūrės ten sumontuotų stebėjimo kamerų įrašus.