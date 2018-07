Ministrų kabineto vyriausiasis sekretorius Yoshihide Suga sakė, kad po didžiausios per daugiau kaip tris dešimtmečius meteorologinių sąlygų sukeltos gaivalinės nelaimės Japonijoje paieškų ir gelbėjimo operacijos tęsiamos. Premjeras Shinzo Abe, trečiadienį aplankęs labiausiai nukentėjusias vietoves, penktadienį planuoja vykti į dar vieną regioną, nusiaubtą smarkių liūčių sukeltų staigių potvynių ir žemės nuošliaužų. Sh. Abe dėl stichinės nelaimės atšaukė šią savaitę turėjusią įvykti užsienio kelionę. Praėjus savaitei nuo rekordinių liūčių pradžios vilčių, kad dingusiais laikomi žmonės galėjo išgyventi, beveik nebeliko, nors lietus jau liovėsi ir potvyniai nuslūgo. Daugiau nei 10 tūkst. žmonių, kurie buvo evakuoti iš savo namų ar išgelbėti, vis dar glaudžiasi laikinose prieglaudose. Vyriausybė pažadėjo skirti lėšų, kad padėtų jiems grįžti į savo namus. „Padarysime viską, kad žmonėms nebereikėtų ilgiau tokiomis sąlygomis gyventi laikinose prieglaudose“, – sakė premjeras.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.