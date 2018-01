Tai pirmas kartas, kai S. Bannonas liudijo atliekant tyrimą, ar prezidento kampanijos pareigūnai slapta susimokė su Rusija, jai bandant paveikti JAV 2016 metų rinkimų rezultatus. Tačiau tai tikriausiai nebus paskutinis toks S. Bannono liudijimas: laikraštis „The New York Times“ antradienį pranešė, kad S. Bannoną šaukia Teisingumo departamento specialusis prokuroras Robertas Muelleris, atliekantis tyrimą dėl tų pačių įtarimų. Manoma, kad D. Trumpo buvusio politinio stratego liudijimas galėtų būti skandalingas, nes jis vadovavo rinkimų kampanijai paskutiniais jos mėnesiais, o pirmuosius septynis administracijos darbo mėnesius buvo aukšto rango patarėjas politikos klausimais. Neseniai išleistoje Michaelo Wolffo knygoje „Ugnis ir įniršis: Trumpo Baltųjų rūmų viduje“ (Fire and Fury: Inside the Trump White House), kurioje D. Trumpas vaizduojamas kaip nesuvokiantis, koks atsakingas yra prezidento darbas, cituojami S. Bannono žodžiai, kad D. Trumpo vyriausio sūnaus susitikimas su viena Kremliui artima teisininke buvo „išdavikiškas“.

