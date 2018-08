Stebuklas Meksikoje: keleivinio lėktuvo katastrofą išgyveno visi juo skridę

Orlaivis „Embraer 190“, turėjęs skristi iš Durango į Meksiką, sudužo apie 15 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku. Lėktuve buvo „88 suaugusieji, devyni nepilnamečiai, du kūdikiai, du pilotai ir du skrydžio palydovai“, per spaudos konferenciją informavo oro linijų generalinis direktorius Andresas Conesa.

„Patvirtinta, kad reisą #AM2431 ištikusi nelaimė gyvybių nepareikalavo“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Durango valstijos, kur nutiko incidentas, gubernatorius Jose Rosasas.

Du žmonės per šią nelaimę buvo sunkiai sužeisti: vienam iš pilotų teko atlikti stuburo operaciją, o viena jauna keleivė apdegė 25 proc. savo kūno, sakė gubernatorius.

Į ligoninę buvo pristatyti 97 žmonės, bet dauguma lėktuve buvusių žmonių patyrė „labai nesunkių“ sužalojimų, sakė Durango civilinės saugos valdybos atstovas Alejandro Cardoza.

BREAKING: Durango governor says no deaths have been reported after Aeromexico airliner crash, but there are injuries. https://t.co/vMfHhULZyU pic.twitter.com/t5PIyn1IvH — NBC News (@NBCNews) July 31, 2018

Pasak jo, lėktuvą užklupo smarki kruša, taigi, pilotai bandė įvykdyti nuleisti lėktuvą avariniu būdu. Po to orlaivyje įsiplieskė gaisras.

A. Conesa lėktuvo įgulai padėkojo „už jų profesionalumą“ ir sakė, kad tas orlaivis „buvo puikiai prižiūrėtas“. Vis dėlto jis neatskleidė detalių apie nelaimės aplinkybes.

Brazilų lėktuvų gamintoja „Embraer“ pranešė, kad tirti nelaimės į Meksiką išvyko jos specialistų komanda.

Teko šokti iš lėktuvo

„Buvome ant kilimo ir tūpimo tako, kai matomumas pablogėjo“, – AFP sakė 47 metų namų šeimininkė Jacqueline Flores, keliavusi su savo 16-mete dukra.

„Kai jau buvome gana aukštai, atrodė, kad lėktuvas tuoj išsilygins, tačiau staiga jis nukrito“, – pasakojo moteris.

#AM2431 Aeromexico flight crashes at the airport #Durango in #Mexico with over 100 aboard, no deaths reported , officially said a total of about 49 people were treated but most were minor injuries. pic.twitter.com/lkeGBliOIc— Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) August 1, 2018