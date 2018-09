Sirijos režimo rėmėja Rusija pradėjo vykdyti antskrydžius Sirijoje 2015 metų rugsėjo 30 d., praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo konflikto Sirijoje pradžios. Nuo tada žuvo 18 096 žmonės, skelbia Britanijoje įsikūrusi Sirijos žmogaus teisių observatorija. „Tarp jų buvo 7988 civiliai, arba beveik pusė bendro skaičiaus“, – sakė organizacijos vadovas Rami Abdelis Rahmanas. Per Rusijos pajėgų vykdytus antskrydžius žuvo 5233 „Islamo valstybės“ kovotojai, o likusią dalį sudarė kiti sukilėliai, islamistai ir džihadistai. Rusija jau kelis dešimtmečius naudojasi Sirijos Tartuso uoste esančia laivyno baze, tačiau 2015 metais išplėtė savo operacijas į šalimais esančią Hmeimimo aviacijos bazę. Rusija taip pat yra dislokavusi specialių pajėgų ir karo policijos dalinius Sirijos valdžios kontroliuojamose teritorijose. Rusijos pajėgų antskrydžiai suvaidino esminį vaidmenį prezidentui Basharui al-Assadui (Bašarui al-Asadui) ištikimoms pajėgoms perimant didelių šalies teritorijų kontrolę. 2016 metais valdžia perėmė antro pagal dydį Alepo miesto kontrolę, o vien tik šiais metais buvo perimta aplink Damaską ir šalies pietuose esančių teritorijų kontrolė. „Režimas kontroliavo tik 26 proc. Sirijos teritorijos“, kai Rusija įsikišo, o dabar kontroliuoja beveik du trečdalius, sakė R. Abdelis Rahmanas. Tačiau žmogaus teisių grupės ir Vakarų vyriausybės kritikuoja Rusiją dėl antskrydžių Sirijoje ir teigia, kad rusai aklai bombarduoja taikinius ir naikina civilinę infrastruktūrą, įskaitant ir ligonines. Be Rusijos ir Sirijos pajėgų, nuo 2014 metų rugsėjo antskrydžius Sirijoje vykdo ir JAV vadovaujamos koalicijos, kovojančios su „Islamo valstybe“, lėktuvai. Praėjusią savaitę Sirijos žmogaus teisių observatorija paskelbė, kad per amerikiečių koalicijos antskrydžius Sirijoje nuo 2014 metų žuvo 3300 civilių.

