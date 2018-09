Savo ruožtu Vašingtono vadovaujamas aljansas teigia, kad Sirijoje ir kaimyniniame Irake kartu žuvo tik kiek mažiau nei tūkstantis civilių. Be to, koalicija teigia daranti viską, kad užkirstų kelių civilių aukoms. Koalicija pradėjo bombarduoti „Islamo valstybės“ taikinius 2014 metų rugpjūtį po to, kai džihadistai perėmė didelių teritorijų dviejose minėtose šalyse kontrolę ir paskelbę apie Islamo „kalifatą“. 2014 metų rugsėjo 23 d. koalicija antskrydžius pratęsė. Londone įsikūrusi stebėtojų grupė Sirijos žmogaus teisių observatorija sekmadienį paskelbė, kad nuo tada Sirijoje per antskrydžius žuvo 3331 civilis. Ši organizacija remiasi savo šaltinių Sirijoje tinklu ir stebi skrydžių informaciją, todėl fiksuoja, kokie lėktuvai ir amunicija buvo panaudoti, kad nustatytų, kas įvykdė antskrydžius. „Tarp žuvusiųjų buvo 826 vaikai ir 615 moterį“, – sakė organizacijos vadovas Rami Abdelis Rahmanas. Koalicija teigia daranti viską, ką gali, kad būtų išvengta civilių aukų. Praėjusį mėnesį paskelbtoje savo ataskaitoje koalicija skelbia, kad iki šių metų liepos 30 d. netyčia buvo nužudytas 1061 civilis. Iš viso nuo konflikto Sirijoje pradžios 2011 metais žuvo daugiau nei 360 tūkst. žmonių, iš kurių beveik trečdalis buvo civiliai, skelbia minėta stebėtojų grupė.

