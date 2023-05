Per svarbiausios per pastarąją kartą rinkimų kampanijos įkarštį turkai netikėtai pažvelgė į gyvenimo be savo galingo lyderio perspektyvą. Dabar visame pasaulyje skamba klausimas, ar jie nori, kad du dešimtmečius trukęs jo valdymas, būtų nutrauktas.

R. T. Erdoganas siekia būti perrinktas gegužės 14 dieną. Jis pakeitė k