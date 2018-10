Incidentas įvyko statant tilto dalį tarp Tuzlos nerijos ir Tuzlos salos, kai arkos konstrukcija buvo leidžiama ant atramų. „Keliama prielaida, kad tai įvyko dėl vienos iš domkratų sistemų techninio gedimo. Niekas iš statybininkų nenukentėjo“, – sakoma įmonės „Krymskij most“ pranešime spaudai. Įmonė pridūrė, kad tilto atramos nebuvo pažeistos. „Vandenyje atsidūrusią arkos konstrukciją iš akvatorijos iškels kranais. Vietoje nukritusios arkos konstrukcijos bus pastatyta nauja. Tam, pagal preliminarius vertinimus, reikės 30–45 dienų“, – sakoma pranešime. Šiuo metu įvykio vietoje dirba projekto užsakovo ir rangovų atstovai – jie vertina incidento padarinius ir mėgina aiškintis priežastis. „Krymskij most“ nurodė, kad projekto statybos darbai yra apdrausti. Pranešime spaudai sakoma, kad dėl šio įvykio galutinis projekto įgyvendinimo laikas nebus pavėlintas. „Pagal darbų tvarkaraštį arkų užkėlimą ant (tilto) jūrinių dalių planuojama baigti 2019 metų 1-ame ketvirtyje. Iki pavasario arkos ruože tarp nerijos ir Tuzlos salos bus visiškai įrengtos. Geležinkelio tilto eksploatacijos pradžia – 2019 metų gruodis“, – pažymėjo įmonė.. Lengvųjų automobilių eismas jau užbaigta 19 km ilgio Krymo tilto automobilių juosta buvo pradėtas šių metų gegužės 16 dieną, o sunkvežimiai ja važinėti nuo spalio 1-osios. Ukraina, kartu su didžiąja dalimi tarptautinės bendruomenės nepripažinusi Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos, smerkia tilto projektą, kurį asmeniškai rėmė šios šalies prezidentas Vladimiras Putinas. Kijevas taip pat anksčiau skundėsi, jog statybos padarė žalos aplinkai ir kad didesni laivai nebegalės pasiekti Ukrainos uostų Azovo jūroje. Europos Sąjunga ir JAV paskelbė sankcijas prie tilto projekto prisidėjusiems asmenims, tarp jų V. Putino artimam šalininkui Arkadijui Rotenbergui, kurio bendrovė „Strojgazmontaž“ laimėjo statybų projektą. Tiltas į Krymą © Sputnik / Scanpix Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį 2014 metų kovą, kai Kijeve per proeuropietišką Maidano revoliuciją buvo nuverstas prorusiškas šalies prezidentas Viktoras Janukovyčius. Kijevas ir Vakarai aneksiją pavadino neteisėtu žemės užgrobimu, tačiau Rusijos viduje jai buvo pritarta. Iki šiol būdavo sunku pasiekti pusiasalį iš pietinės Rusijos, kur pakeliui į perkėlas dažnai susidarydavo ilgos automobilių eilės. Vis dėlto keltai ne visada gali plaukti rūsčiomis žiemos sąlygomis, taigi paprasčiausias būdas nuvykti į aneksuotą teritoriją yra kelionė lėktuvu. Dėl Kijevo blokados bei Vakarų sankcijų didžioji dalis maisto šiuo metu gabenama į Krymą iš Rusijos, taigi, tiltas turėtų sumažinti regiono priklausomybę nuo jūrų transporto. Laivai galės plaukti po tilto arka, sąsiaurio giliausiose dalyse siekiančia 35 metrų aukštį. Tiltas taip pat suprojektuotas taip, kad žiemą atlaikytų ledo lytis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.