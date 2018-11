Kaip informavo valstybinė Anatolijos naujienų agentūra, mokymuose dalyvavęs sraigtasparnis kliudė pastato stogą ir nukrito tarp dviejų daugiabučių Sandžaktepės rajone Stambulo Azijos pusėje. Kiti žmonės per incidentą nenukentėjo. Nelaimės priežastys tiriamos. TSK UH-1 crashed in Istanbul's Sancaktepe residential areas. 3 soldiers lost their lives and 1 wounded. pic.twitter.com/oooMpmddyI— Cemal Acar (@Acemal71) November 26, 2018

