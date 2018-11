Stambule sudužus kariniam sraigtasparniui žuvo keturi kariai

Kaip informavo valstybinė Anatolijos naujienų agentūra, mokymuose dalyvavęs sraigtasparnis kliudė keturių aukštų pastato stogą ir nukrito tarp dviejų daugiabučių gyvenamajame Sandžaktepės rajone Stambulo Azijos pusėje. Kiti žmonės per incidentą nenukentėjo. Maždaug 11 val. (10 val. Lietuvos laiku) įvykusios nelaimės priežastys tiriamos. Provincijos gubernatoriaus biuro pranešime sakoma, jog „nėra informacijos, kad būtų sužeisti kokie nors civiliai“. Turkijos gynybos ministras Hulusi Akaras įvykio vietoje žurnalistams sakė, kad sužeistas karys gydomas intensyviosios slaugos skyriuje. „Mūsų didvyriški pilotai dėl priežasties, kurios kol kas nežinome, bandė nutūpti avariniu būdu ir, kaip matote, labai stengėsi užtikrinti, kad tūpdami nieko nesužeistų“, – sakė H. Akaras, kurį citavo televizija „CNN Turk“. Stambulo prokuratūra pradėjo incidento tyrimą, pranešė Anatolijos naujienų agentūra. TSK UH-1 crashed in Istanbul's Sancaktepe residential areas. 3 soldiers lost their lives and 1 wounded. pic.twitter.com/oooMpmddyI— Cemal Acar (@Acemal71) November 26, 2018

