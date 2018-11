Balsavimo išvakarėse šalies Aukščiausiasis Teismas panaikino prezidento dekretą dėl parlamento paleidimo. Parlamento pirmininkas Karu Jayasuriya paskelbė, kad dauguma 225 vietų asamblėjos deputatų palaikė iniciatyvą pareikšti nepasitikėjimą M. Rajapaksa, kuris spalio 26 dieną buvo paskirtas premjeru vietoje Ranilo Wickremesinghe. Tokia parlamento balsavimo baigtis nereiškia, kad R. Wickremesinghe, atsisakantis palikti ministro pirmininko rezidenciją, laimėjo konstitucinį mūšį. Nors jo partija turi didžiausią frakciją parlamente, teisė parinkti naują vyriausybės vadovą priklauso prezidentui Maithripalai Sirisenai, išreiškusiam palaikymą M. Rajapaksai. Parlamente tvyrant suirutei 72 metų M. Rajapaksa ir jo sūnus Namalas, kuris yra asamblėjos narys, prieš pat balsavimą išėjo iš posėdžių salės. M. Rajapaksai lojalūs deputatai, siekdami užkirsti kelią pareikšti nepasitikėjimą vyriausybe, mėgino pagriebti parlamento lazdą, kuri yra įstatymų leidžiamosios valdžios simbolis, tačiau K. Jayasuriya paskelbė balsavimo pradžią. „Dauguma už, – netrukus paskelbė parlamento pirmininkas. – Skelbiu, kad šie Rūmai nepasitiki vyriausybe.“ Keli M. Rajapaksos ministrai išėjo iš asamblėjos kaltindami K. Jayasuriyą pažeidus parlamento taisykles, nes svarbus balsavimas buvo surengtas nepaisant jų nepritarimo.

