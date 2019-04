Atnaujinta 13.33 val.

Šri Lankos vyriausybė sekmadienį po virtinės mirtinų sprogimų visoje šalyje įvedė komendanto valandą, kuri, pasak policijos, įsigalios nedelsiant ir galios tol, kol bus paskelbta kitaip.

Šalies gynybos ministerija iš pradžių pranešė, jog komendanto valanda galios naktį, tačiau policija vėliau paskelbė, kad ši tvarka įsigalios nedelsiant.

Pasak gynybos ministro Ruwano Wijewardene (Ruvano Vidževardenės), komendanto valanda gali galioti tol, kol bus įsitikinta, jog vietos gyventojams ir turistams negresia jokio pavojaus.

Žiniasklaidoje taip pat pranešama, jog Šri Lankos valdžia blokavo prieigą prie pagrindinių socialinių tinklų ir susirašinėjimo programėlių, kad užkirstų kelią melagingos informacijos plitimui.

Kiek anksčiau sekmadienį Šri Lankoje driokstelėjo aštuoni sprogimai. Išpuolių taikiniais tapo prabangūs viešbučiai sostinėje Kolombe ir jo apylinkėse, taip pat bažnyčios Kolombo, Negombo ir Batikaloa miestuose. Sprogimai įvyko katalikams švenčiant Šv. Velykas.

Iki šiol patvirtintais duomenimis, per sprogimus žuvo beveik 160 žmonių, o dar per 500 žmonių buvo sužeisti.

Atnaujinta 12.33 val.

Viename Šri Lankos sostinės Kolombo viešbučių sekmadienį driokstelėjo naujas sprogimas, nusinešęs mažiausiai dviejų žmonių gyvybes, pranešė policijos atstovas spaudai. Portalas meduza.io praneša, kad nugriaudėjo jau 8 sprogimai.

Prieš tai šalį sudrebino šeši sprogimai – trijuose prabangiuose Kolombo viešbučiuose ir vienoje sostinės bažnyčioje, dar vienas – bažnyčioje netoli Kolombo esančiame Negombo mieste ir šeštasis – vienoje bažnyčioje Batikaloa mieste, esančiame rytinėje šalies dalyje.

Policijos atstovas spaudai Ruwanas Gunasekera (Ruvanas Gunasekera) pareiškė, jog naujasis sprogimas įvyko Kolombo pietiniame Dehivalos priemiestyje esančiame viešbutyje.

Atnaujinta 9.40 val.

Sostinėje sprogimai įvyko keliuose prabangiuose viešbučiuose ir vienoje bažnyčioje. Policija taip pat pranešė apie sprogimus dviejose bažnyčiose netoli Kolombo.

Kolombe per sprogimus trijuose viešbučiuose ir vienoje bažnyčioje žuvo mažiausiai 42 žmonės. Dar dešimt žmonių žuvo Batikaloa mieste, kur sprogimas driokstelėjo vienoje bažnyčioje.

Dar vienas sprogimas įvyko vienoje bažnyčioje Negombo mieste, esančiame už 37 kilometrų į šiaurę nuo sostinės.

Mažiausiai vienas žmogus žuvo per sprogimą Kolombo viešbutyje „Cinnamon Grand Hotel“, esančiame netoli oficialios ministro pirmininko rezidencijos. Pasak viešbučio atstovo, sprogimas driokstelėjo viešbučio restorane.

Pirmieji sprogimai nugriaudėjo Kolombo Šv. Antano bažnyčioje ir Negombo Šv. Sebastijono bažnyčioje.

Įpusėjus rytui, į Kolombo valstybinę ligoninę buvo atvežti mažiausiai 160 žmonių, kurie buvo sužeisti per sprogimą Šv. Antano bažnyčioje, pranešė ligoninės atstovas.

„Bombos sprogimas mūsų bažnyčioje, prašome jūsų ateiti ir padėti, jeigu čia yra jūsų šeimos narių“, – toks įrašas anglų kalba pasirodė Negombo Šv. Sebastijono bažnyčios puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Netrukus po to, kai pasirodė pranešimų apie šiuos sprogimus, policija patvirtino, jog sprogimai taip pat nugriaudėjo trijuose sostinės viešbučiuose ir vienoje bažnyčioje Batikaloa mieste rytinėje šalies dalyje.

Batikaloa ligoninės atstovas naujienų agentūrai AFP pareiškė, jog po sprogimo į ligoninę buvo atvežta per 300 sužeistų žmonių.

Sri Lanka Bombings:

- Massive explosions strike 3 churches and 3 hotels in coordinated Easter Sunday attack in Sri Lanka

- At least 160 dead, 368 injured

- 2 of the attacks were suicide bombings

- Sri Lankan police were warned of bombings last weekpic.twitter.com/lkFOWy1kyh