Ši aštri politinė krizė išprovokavo neramumus, jau pareikalavusius mažiausiai vieno žmogaus gyvybės. JAV Valstybės departamentas sekmadienį paragino M. Siriseną „nedelsiant iš naujo sušaukti parlamentą“, kad įstatymų leidėjai galėtų išspręsti konstitucinę krizę, sukeltą prezidento sprendimo penktadienį atleisti iš pareigų premjerą Ranilą Wickremesinghe. Vėliau M. Sirisena naujuoju vyriausybės vadovu paskyrė Mahindą Rajapaksą – prieštaringai vertinamą buvusį autoritarinį prezidentą, palaikantį glaudžius ryšius su Kinija. Tikėtina, kad R. Wickremesinghe ir jo partija kreipsis į teismą ir paprašys paskelbti M. Sirisenos veiksmus neteisėtais, naujienų agentūrai AFP sakė diplomatiniai šaltiniai. Be to, regiono galiūnė Indija irgi spaudžia M. Siriseną atnaujinti parlamento darbą. R. Wickremesinghe atsisakė palikti oficialią premjero rezidenciją ir joje užsibarikadavo. Prie pastato susirinko daugiau kaip tūkstantis atstatydinto lyderio šalininkų, tarp kurių buvo progiesmiu besimeldžiančių budistų vienuolių. 69 metų politikas teigia, kad buvo neteisėtai atstatydintas. Jis nori, kad būtų surengtas nepaprastasis parlamento posėdis, turintis įrodyti, kad R. Wickremesinghe partija tebeturi daugumą. Lyderis sekmadienį sulaukė palaikymo iš parlamento pirmininko Karu Jayasuriya, atsisakiusio pripažinti jo atleidimą ir paprašiusio prezidento atkurti R. Wickremesinghe privilegijas ir jam priklausiusią apsaugą, kol kitas kandidatas sugebės įrodyti turįs daugumą asamblėjoje. Padėtis sostinėje Kolombe buvo įtempta. Policininkai buvo atšaukti iš atostogų, o keli R. Wickremesinghe remiantys įstatymų leidėjai perspėjo, kad gatvėse gali prasiveržti smurtas, jeigu prezidentas skubiai nesušauks parlamento. Policija nurodė, kad vienas žmogus žuvo ir dar du buvo sužeisti, nuverstam premjerui ištikimo naftos pramonės ministro Arjunos Ranatungos asmens sargybiniams pradėjus šaudyti į minią, mėgunusią paimti politiką įkaitu. Opozicijos lyderis Rajavarothiamas Sampanthanas irgi ragino K. Jayasuriyą nedelsiant sukviesti parlamentą. „Kreipiuosi į jus, ragindamas laikytis įstatymų viršenybės ir sušaukti parlamentą... atlikti savo teisėtas pareigas“, – sakė R. Sampanthanas, atstovaujantis mažumą sudarančiai Šri Lankos tamilų bendruomenei. Vėliau sekmadienį paskelbtame M. Rajapaksos pranešime sakoma, kad jo prioritetas – „kiek įmanoma greičiau“ surengti vietos tarybų ir parlamento rinkimus. Įprasta tvarka parlamento rinkimai turėtų įvykti 2020 metų rugpjūtį. Jis pridūrė norintis „suteikti žmonėms galimybę balsuoti už programą, vesiančią šalį iš visa apimančios ekonomikos, politinės ir socialinės krizės, kurioje ji dabar yra atsidūrusi.“ M. Rajapaksos padėjėjai sakė, kad naujasis premjeras pirmadienį oficialiai pradės darbą ir paskelbs savo kabineto sudėtį.

