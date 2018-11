Konstitucinė suirutė Šri Lankoje kilo prezidentui Maithripalai Sirisenai spalio 26 dieną atleidus buvusį sąjungininką premjerą Ranilą Wickremesinghe ir į jo vietą paskyrus M. Rajapaksą. M. Rajapaksos šalininkai į mitingą prie parlamento sostinėje Kolombe autobusais turi suvažiuoti iš visos salos. Parlamento darbas buvo sustabdytas, kol M. Rajapakse viliodamas perbėgėlius iš kitų partijų telkia paramą balsavimui dėl pasitikėjimo. Dešimtys tūkstančių žmonių praėjusią savaitę dalyvavo paramos R. Wickremesinghe mitinge, o parlamento pirmininkas Karu Jayasuriya perspėjo, kad šis ginčas gali baigtis skerdynėmis, jei parlamentarams nebus leista surengti balsavimo. Pirmadienį parlamento pirmininkas paskelbė kol kas griežčiausią savo pareiškimą, kuriuo perspėjo, kad nepripažins M. Rajapaksos premjeru ir kad prezidentas pažeidė konstituciją atleisdamas R. Wickremesinghe ir sustabdydamas parlamento darbą. „Kol naujoji (M. Rajapaksos) frakcija galės įrodyti (turinti) daugumą parlamente, pripažinsiu padėtį, buvusią iki spalio 26-osios“, – sakė K. Jayasuriya. M. Sirisena sekmadienį paskelbė, kad parlamentas vėl susirinks lapkričio 14 dieną, savaite vėliau nei žadėta. Taip pratęsiama šalį paralyžiavusi kova dėl valdžios. Pasak parlamento pirmininko, M. Sirisena atšaukė ankstesnį pažadą vėl sušaukti parlamentą šią savaitę. „Turiu sutikti su parlamento dauguma, manančia, kad prezidento veiksmai yra nedemokratiški, prieštaraujantys konstitucijai ir visoms parlamento procedūrų normoms“, – sakė K. Jayasuriya. Nuo 2005 iki 2015 metų dirbdamas prezidento poste M. Rajapaksa užbaigė 37 metus trukusį tamilų separatistų karą, bet buvo kaltinamas žmogaus teisių pažeidimais, nepotizmu ir korupcija.

