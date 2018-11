Anot jų, nuginkluotoms aukoms rankos buvo surištos už nugaros ir šauta į galvą. Atsakomybės už šias žmogžudystes iš karto po incidento niekas neprisiėmė, tačiau dėl jų paaštrėjo palyginti rami padėtis regione, kur prieš daugiau kaip dešimtmetį baigėsi kautynės tarp kariuomenės ir tamilų sukilėlių. Apie dviejų pareigūnų mirtį sužinojęs šalies policijos viršininkas generalinis inspektorius Pujithas Jayasundara palydėjo tyrėjų komandą į Batikaloa miestą, esantį už 300 km į rytus nuo Kolombo. Šri Lankos didžiausia politinė jėga Jungtinė nacionalinė partija (UNP) penktadienį parlamentui sakė esanti susirūpinusi, kad žmogžudystės galėjo būti įvykdytos siekiant pasinaudoti politiniu nestabilumu, prasidėjusiu spalio pabaigoje. Šri Lanką jau mėnesį krečia politinė krizė, prezidentui Maithripalai Sirisenai spalio 26-ąją atleidus premjerą Ranilą Wickremesinghe ir vietoje jo paskyrus buvusį autoritarinį prezidentą Mahindą Rajapaksą. Parlamentas, kur UNP turi daugumą, atsisako pripažinti M. Rajapaksos vyriausybę ir neseniai nubalsavo, kad būtų nutrauktas finansavimas dabartiniam premjerui ir jo ginčijamam ministrų kabinetui, kol bus išspręsta politinė krizė.

