Dar trys sraigtasparniu skridę britai ir pilotas buvo sužeisti per avariją, įvykusią šeštadienį apie 17 val. 20 min. vietos (sekmadienį 7 val. 20 min. Lietuvos) laiku. „Teikiama pagalbą šešių britų lankytojų, susijusių su vasario 10-osios sraigtasparnio avarija Didžiajame kanjone, šeimoms ir palaikome glaudų ryšį su JAV nepaprastųjų situacijų tarnybomis“, – viena URM atstovė sakė naujienų agentūrai AFP. Vietos žiniasklaida nurodė, kad Nevadoje įsikūrusios bendrovės „Papillon Group“ sraigtasparnis „Eurocopter EC130“ buvo pakilęs į apžvalginį skrydį. Hualapajų indėnu genties policijos vadas Francis Bradley (Frensis Bradlis) sakė, kad orlaivis nukrito Didžiojo kanjono vakarinėje dalyje, esančioje Arizonos šiaurės vakaruose. „Tyrimas tebevyksta“, – F. Bradley sakė AFP šeštadienį ir pridūrė, kad kol kas šios tragedijos aplinkybės nežinomos. Federalinės aviacijos administracijos (FAA) Ryšių biuro atstovas Allenas Kenitzeris sakė AFP, kad sraigtasparnis buvo „smarkiai apgadintas“. Jis pridūrė, kad avariją tirs FAA ir Nacionalinis transporto saugumo biuras (NTSB). „Su didžiuliu liūdesiu reiškiame nuoširdžią užuojautą su šia nelaime susijusioms šeimoms, – sakoma „Papillon Group“ generalinės direktorės Brendos Halvorson pareiškime. – Mūsų prioritetas – pasirūpinti mūsų keleiviais ir darbuotojais bei jų poreikiais.“ Bendrovės tinklalapyje sakoma, kad ji per metus skraidina apie 600 tūkst. keleivių į apžvalginius turus Didžiajame kanjone ir kitur. Kompanija pabrėžia, kad „laikosi skrydžių saugumo taisyklių ir normų, reikšmingai griežtesnių negu Federalinės aviacijos administracijos reikalaujamos normos“.

