„Sputnik V“ kūrėjai reikalauja viešo atsiprašymo

Kelios ES šalys jau pradėjo platinti „Sputnik V“ vakciną, nors ES ji dar nėra patvirtinta. Tokį žingsnį griežtai sukritikavo Europos vaistų agentūros (EVA) valdybos pirmininkė Christa Wirthumer-Hoche.

„Reikalaujame viešo EVA pareigūnės Christos Wirthumer-Hoche atsiprašymo už jos neigiamus komentarus apie ES valstybių tiesioginį „Sputnik V“ tvirtinimą“, – sakoma oficialioje vakcinai skirtoje „Twitter“ paskyroje.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations.