Sprogimas driokstelėjo Horlivkos mieste – dideliame pramonės centre, esančiame už 30 kilometrų į šiaurę nuo faktinės sukilėlių kontroliuojamos teritorijos sostinės Donecko, agentūrai AFP pareiškė separatistų „gynybos ministras“ Eduardas Basurinas. Sužeistas vaikas buvo paguldytas į ligoninę, pridūrė jis. Pastarosiomis savaitėmis nepripažintoje Rusijos remiamoje respublikoje nugriaudėjo visa virtinė mirtinų sprogimų. Šeštadienį per sprogimą Donecke buvo sužeisti trys žmonės, įskaitant kandidatą į regiono lyderio postą. Rugpjūtį per bombos sprogimą Donecko miesto centre esančioje kavinėje „Separ“ žuvo Donecko liaudies respublikos (DLR) vadovas Aleksandras Zacharčenka. Ukrainos rytinėse Donecko ir Luhansko srityse 2014-ųjų balandį įsiplieskęs konfliktas pareikalavo jau per 10 tūkst. žmonių gyvybių. Šis karinis konfliktas prasidėjo po to, kai Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą. Kijevas ir jo sąjungininkai Vakaruose kaltina Rusiją siunčiant per sieną karių ir ginklų. Maskva šiuos kaltinimus neigia.

