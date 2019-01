Paryžiaus centre šeštadienį ryte driokstelėjęs galingas dujų sprogimas taip pat užmušė du ugniagesius ir Ispanijos pilietę, dar dešimtis žmonių sužeidė ir smarkiai apgadino aplinkinius butus. Sprogimas po 9 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku nugriaudėjo pastate, kurio pirmajame aukšte veikė kepyklėlė ir restoranas. Daugelyje Paryžiaus namų dujos naudojamos šildymui ir maistui gaminti, bet sprogimai dėl nuotėkio gana reti.

