Anksčiau skelbta, jog savižudis sprogdintojas Kabulo oro uoste pražudė 11 žmonių bei sužeidė 14. Oro uoste pasitikti šio įtakingo etninių uzbekų lyderio, kuris iš šalies pabėgo daugiau kaip prieš metus, buvo susirinkę dešimtys vyriausybės pareigūnų, politinių lyderių ir šalininkų. A. R. Dostumas, kuris vilkėjo vakarietišką kostiumą ir buvo su akiniais nuo saulės, atskrido iš Turkijos, kur gyveno nuo 2017 metų gegužės. Jis sugrįžo keliose Afganistano šiaurinėse provincijoje vykstant protestams. Sprogimas pasigirdo iš oro uosto išvykstant automobilių kortežui. A. R. Dostumo atstovas Bashiras Ahmadas Tayanjas patvirtino, kad viceprezidentas, važiavęs šarvuotame automobilyje, incidento metu sužeidimų nepatyrė. Kabulo policijos atstovas Hashmatas Stanikzai skelbia, kad išpuolio metu žuvo 11 žmonių, dar 14 – sužeisti. Vidaus reikalų ministerijos atstovas Najibo Danisho tvirtina, jog sprogdintojas buvo pėsčias. Jis taip pat pridūrė, kad tarp žuvusiųjų yra vaikas bei saugumo tarnybų nariai. Sugrįžimas - tarsi žvaigždės Su visa virtine žmogaus teisių pažeidimų siejamas A. R. Dostumas sugrįžęs iš Turkijos buvo sutiktas tarsi žvaigždė. Pastarosiomis savaitėmis tūkstančiai A. R. Dostumo šalininkų reikalaudami viceprezidento sugrįžimo protestavo gatvėse. Demonstrantai blokavo rinkimų ir vyriausybės biurus, greitkelius. Neramumų nesumažino ir lūkesčiai dėl A. R. Dostumo sugrįžimo – protestuotojai sekmadienį žadėjo tęsti savo veiksmus, kol uzbekų etninės mažumos lyderis jiems įsakys liautis. Protestų lyderis Ehsanullah Qowanchas taip pat reikalauja, kad į laisvę būtų paleistas vietos policijos vadas ir A. R. Dostumo atstovas Fariabo provincijoje Nezamuddinas Qaisaris, kurio suėmimas anksčiau šį mėnesį įplieskė protestus. Tuo tarpu kitas protestuotojas Massoudas Khanas teigė, kad „mes gatvėse esame jau 20 dienų bei protestų nesustabdysime tol, kol bus patenkinti mūsų reikalavimai“. „Žinomas žudikas“ Stebėtojai teigia, kad prezidentas Ashrafas Ghani, etninis puštūnas, žalią šviesą A. R. Dostumo sugrįžimui uždegė siekdamas stabilizuoti padėtį šalies šiaurėje, kur yra pagrindinė viceprezidento palaikymo tvirtovė, bei užsitikrinti uzbekų palaikymą prieš kitų metų prezidento rinkimus. A. R. Dostumas Afganistaną paliko 2017 metų gegužę, vykstant tyrimui dėl politinio konkurento pagrobimo ir kankinimo. Pats viceprezidentas tikino į Turkiją išvykęs dėl medicininių ir asmeninių priežasčių. A. Ghani 2009 metais A. R. Dostumą pavadino „žinomu žudiku“, bet 2014 metais jį pasirinko savo viceprezidentu. Šis sprendimas atspindi kartais labai nepatogią Afganistano politikos etninio aspekto realybę. Prezidentūros atstovas Haroonas Chakhansuri šeštadienį sakė, kad A. R. Dostumas „pagijo“ ir grįžęs toliau eis savo pareigas. A. R. Dostumas yra viena iš kelių prieštaringai vertinamų Afganistano politinių figūrų, kurią po 2001 metų JAV invazijos Kabulas siekė vėl integruoti į politiką. Nors Afganistano šiaurėje A. R. Dostumas yra laikomas didvyriu, jis taip pat garsėja siaubingais poelgiais. Talibano režimą 2001-aisiais Jungtinėms Valstijoms padėjęs nuversti A. R. Dostumas, kaip manoma, leido šimtams Talibano kalinių uždusti laivybos konteineriuose.

