Mnina Guebla susisprogdino šalia kelių policijos patrulių automobilių judrioje Habibo Bourguibo gatvėje Tuniso centre. Per išpuolį, kuris buvo pirmas sostinėje nuo 2015 metų, buvo sužeisti 15 policijos pareigūnų ir du paaugliai. Vidaus reikalų ministras Hitchemas Fouratis nurodė, kad M. Guebla nebuvo įtraukta į potencialių ekstremistų sąrašą „ir nebuvo žinoma dėl savo religinio auklėjimo ar priklausymo kuriai nors religinei organizacijai“. „Tai buvo pavienis išpuolis, ant kojų buvo sukeltos saugumo tarnybos, jos įsikišo labai greitai“, – naujienų agentūrai AFP sakė ministras, kurio vadovaujama ministerija yra toje pačioje gatvėje. Remiantis šaltiniais policijoje, mirtininkė veikiausiai panaudojo namų gamybos bombą, o ne sprogmenų diržą. Iš rytinės Mahdijos vilajos atvykusi 30-metė M. Guebla buvo bedarbė, diplomuota verslo anglų kalbos specialistė, nurodė prokuratūros atstovas Sofiene'as Slitis, kuris taip pat atstovauja šalies antiteroristiniam padaliniui. Jos šeima pasakojo, kad baigusi mokslus trejus metus moteris negalėjo susirasti darbo pagal savo profesiją, todėl kartais uždarbiaudavo ganydama gyvulius. Praėjus aštuoneriems metams po 2011 metų sukilimo, per kurį buvo nuverstas ilgametis diktatorius Zine'as El Abidine'as Ben Ali, Tuniso ekonomika neatsigauna, trečdalis jaunų specialistų neturi darbo. Pasak S. Sličio, M. Guebla anksčiau nebuvo patekusi į pareigūnų akiratį. Prokuratūros atstovas nurodė, kad dėl pirmadienio išpuolio pareigūnai nesulaikė jokių įtariamųjų. Sustiprintas saugumas Sunkiai sprogimo sužeistų žmonių nėra, pranešė pareigūnai. Antradienį gyvenimas Tunise tekėjo įprasta vaga, nors šalia išpuolio vietos vienoje pagrindinių miesto gatvių, kurioje įsikūrusi Prancūzijos ambasada, budėjo sustiprintos policijos pajėgos. Savivaldybės komunalinio ūkio darbuotojai aukšto spaudimo vandens žarnomis išplovė rajoną. Jame antradienį vėl vaikščiojo turistai ir vėl veikė kavinės. Šeštadienį Habibo Bourguibo gatvėje prasidedančio Kartaginos kino festivalio organizatoriai patikino, kad jis vyks kaip suplanuota. Nuo 2011 metų revoliucijos Tunise padažnėjo džihadistų išpuolių, daugiausiai nukreiptų prieš Tuniso saugumo pajėgas, ypač šalia Alžyro sienos esančiame kalnų regione. Tačiau pirmadienio ataka buvo pirmoji nuo 2015 metų lapkričio, kai per mirtininko išpuolį, kuris įvyko už kelių šimtų metrų nuo paskutinės atakos vietos, žuvo 12 prezidentūros apsaugininkų. Atsakomybę dėl šio išpuolio prisiėmė džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS). Po šio išpuolio šalyje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. 2015 metų birželio mėnesį Susos pajūrio kurorte vienas studentas nušovė 38 žmones, įskaitant 30 britų turistų. Tų pačių metų kovą du jauni tunisiečiai nušovė 21 užsienietį turistą ir vieną policininką Tuniso nacionaliniame muziejuje, kol galiausiai buvo nukauti. Šie išpuoliai, atsakomybę už kuriuos taip pat prisiėmė IS, sudavė stiprų smūgį Tuniso turizmo sektoriui, kuris sudarė iki 7 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. Tvyrant įtampai prieš kitais metais numatytus parlamento ir prezidento rinkimus šį mėnesį nepaprastoji padėtis buvo pratęsta iki lapkričio 6 dienos.

