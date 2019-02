Kelių gretimų namų gyventojai buvo evakuoti, policijai bandant išsiaiškinti sprogimo priežastis ir aplinkybes. „Kol kas nėra aišku, dėl ko įvyko sprogimas, kas sprogo. Klasifikuoti šį įvykį kol kas nėra galimybių“, – televizijai sakė policijos atstovė Anna Westberg. Leidinys „Aftonbladet“ šį įvykį įvardija kaip nelaimingą atsitikimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.