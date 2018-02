Anot pranešimų, sprogimas nugriaudėjo „Western Park Store“, parduotuvėje „Londis“, virš kurios yra gyvenamieji butai. Priešais parduotuvę yra autobusų stotelė, vieta tankiai apgyvendinta.

„Lesterio Hinklio kelyje 19 val. 20 min. vietos laiku įvyko stambus incidentas. Šiuo metu čia yra suvažiavusios visos gelbėjimo tarnybos. Uždaryta Karlaislo gatvė ir dalis Hinklio kelio. Prašau vengti šios vietovės“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Lesteršyro policija.

Pirmadienį Lesterio policija pranešė, kad penki sprogimo metu nukentėję žmonės mirė. Dar keturi gydomi ligoninėje. Visi nukentėjusieji buvo nugabenti į vietinę ligoninę.

Policijos vyresnysis inspektorius Shane'as O'Neillas perspėjo, kad aukų dar gali padaugėti.

„Manome, kad dar gali būti žmonių, kurie dar nebuvo rasti. Gelbėjimo pastangos bus tęsiamos, siekiant surasti bet kokias tolesnes aukas“, – aiškino jis.

| Major Incident | 19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.— LeicestershirePolice (@leicspolice) February 25, 2018

Update on Hinckley Road fire, #Leicester:

University Hospitals of Leicester NHS Trust can now confirm that six people were taken by @EMASNHSTrust to Leicester Royal Infirmary from the scene. Two of these patients are in a critical condition, while four are walking wounded. https://t.co/iSgObNNw21— Leicester's Hospitals (@Leic_hospital) February 25, 2018

Po sprogimo taip pat buvo evakuota 60 aplinkinių namų, saugumo sumetimais teritorijoje atjungta elektra.

Teigiama, jog šis sprogimas nėra susijęs su terorizmu. Tačiau kol kas jo priežastis nėra aiški.

Socialiniuose tinkluose aktyviai dalijamasi vaizdais iš įvykio vietos. Nuotraukos rodo, kad per sprogimą parduotuvė buvo visiškai nuniokota, jos griuvėsiuose siautėjo liepsnos.

„Mes buvome namuose, apie 500 m. nuo sprogimo vietos. Išgirdome didžiulį sprogimą, namas net sudrebėjo. Lauke buvo daug dūmų, labai daug dūmų“, – pasakojo netoli įvykio vietos gyvenanti Kat Pattinson ir pridūrė, kad sprogimas namą sulygino su žeme.

Studentas Jamesas Dillonas, šio incidento metu ėjęs iš savo draugo namų, pasakojo: „Išgirdome galingą sprogimą. Įvykio vietą tikrąją to žodžio prasme užtvindė gelbėjimo tarnybos“.

Kalbėdamas po 21 val. vietos laiku, jis nurodė, kad iš įvykio vietos išvažiavo du greitosios pagalbos automobiliai, keturi dar buvo likę.

Four people have died and six people have been injured after an explosion at a shop in Leicester last night. pic.twitter.com/tQYuXPtMhV

— talkRADIO (@talkRADIO) February 26, 2018

Vietos žurnalistė Laura Scigliano, kalbėjusi su „Sky News“, sakė, kad žmonės iš pradžių išgirdo galingą sprogimą, o tuomet įsiplieskė gaisras. Dūmai buvo tokie tiršti, jog burnoje galėjai pajusti jų skonį.

„Dabar nebematau jokių liepsnų, tik dūmus. Vienas liudininkų man sakė, kad garsas buvo toks, tarsi sprogo bomba. Panašu, kad namas yra visiškai sugriautas. Ten tikras chaosas. Virš galvų skraido sraigtasparnis“, – kalbėjo ji.

L. Scigliano taip pat pridūrė, kad gatvė, šalia kurios įvyko sprogimas, yra viena pagrindinių, vedančių į miestą, ir dienos metu čia būna labai daug mašinų.

Kitas vietos gyventojas, gyvenantis netoli sprogimo vietos, teigė: „Išgirdau galingą trenksmą ir pradėjau galvoti, kas tai galėjo būti“.

„Išėjau iš namo ir mes išvydome liepsnas, bet tiksliai nežinojome, kuri parduotuvė degė. Tai judrus rajonas, turintis daug gyventojų. Dabar jis yra atitvertas. Atvyko daug greitosios pagalbos automobilių, bet negirdėjau, ar kas nors nukentėjo. Tačiau pradedu manyti, jog kažkas per tokį sprogimą tikrai turėjo būti sužeistas“, – pridūrė jis.

Tracey Bradshaw teigė mačiusi, kaip 5 žmonės desperatiškai stengėsi patraukti nuolaužas šalia namo sprogimo vietos, taip stengdamiesi surasti sužeistųjų. Jos teigimu, namas atvira liepsna užsiliepsnojo tik praėjus geroms 10 minučių po sprogimo, tad norintys padėti buvo priversti atsitraukti.

„Kai atvykau į įvykio vietą žmonės plikomis rankomis traukė nuolaužas, todėl, spėju, po griuvėsiais galėjo būti įstrigusių žmonių. Visa gatvė buvo pilna dūmų ir nuolaužų... Greta stovėjusios mašinos irgi galėjo likti apgadintos“, – pasakojo ji.

Prašo nespekuliuoti

„Sprogimo priežastis bus tiriama per policijos ir Lesteršyro ugniagesių ir gelbėjimo tarnybos bendrą tyrimą“, - sakoma vietos policijos pranešime.

„Prašytume žiniasklaidos ir visuomenės nespekuliuoti dėl incidento aplinkybių, bet šiuo metu nėra jokių požymių, kad tai susiję su terorizmu“, - pridūrė pareigūnai.

Daliai namų sprogimo rajone buvo išjungta elektra, gelbėjimo tarnyboms šalinant incidento padarinius, nurodė policija.

Į įvykio vietą nedelsiant buvo išsiųsti šeši ugniagesių automobiliai, sakė tarnybos atstovė.

„Mums dar neatvažiavus policija paskambino, kad pasakytų, jog pastatas sugriuvo“, - pridūrė ji.

Tuomet buvo pasiųsta papildomų paieškų ir gelbėjimo brigadų, tarp jų kinologas su šunimi, sakė ugniagesių atstovė.

„Kol kas neturime jokių užuominų, kokia yra priežastis“, - pridūrė ji.

Į Lesterio karališkąją ligoninę po incidento buvo nuvežti šeši žmonės, nurodė medikai.

Pareigūnai anksčiau perspėjo žmones kreiptis į nelaimių ir gelbėjimo departamentą „tik absoliučiai būtinais atvejais“.

Ugniagesių tarnybos atstovė taip pat sakė, kad į nelaimės vietą pagal įprastą procedūrą atvyko elektros ir dujų įmonių atstovai.

Šalimais gyvenantis Graeme'as Hudsonas sakė naujienų agentūrai AFP pasakojo pajutęs sprogimą.

„Buvo labai baisu, - pasakojo jis. - Gyvenu už penkių minučių kelio... bet mano namas sudrebėjo. Išėjau ir pamačiau didžiulį dūmų debesį ir dideles liepsnas.“

„Greitai ten nuėjau pamatyti, kas nutiko, - pridūrė vyras. - Neilgai ten buvau, nes (neatrodė) saugu būti su 11-mečiu sūnumi.“

Ant kelio atsidūrė pusė pastato

Sprogimo liudininkas Tahiras Khanas pasakojo: „Sprogimo akimirką kaip tik važiavau pro šalį. Susirinko minia žmonių, matėsi iš pastato sklindančios liepsnos, dvokė dujomis. Apsižvalgiau ir pamačiau, kad pusė pastato tiesiogine to žodžio prasme atsidūrė ant kelio. Sprogimo jėga jį tiesiog nunešė. Negalėjau patikėti savo akimis. Jaučiausi kaip Holivudo filme“.

Štai kaip situaciją nelaimės vietoje komentavo kitas liudininkas, Johnas Alexanderis: „Gyvenu maždaug už 80 metrų nuo tos vietos. Pajutau virpesį, tarsi žemė po kojomis būtų sudrebėjusi. Nuaidėjo sprogimas, tarsi labai staigiai būtų iš kažkokio didelio objekto išleistas oras. Pamaniau, kad sugrius mano namai, stogas užkris ant galvos. Panašiai tą akimirką jautėsi ir kaimynai. Mačiau, kaip iš griuvėsių ištraukė vieną vyruką. Jei išgyveno, jam beprotiškai pasisekė“.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk

— BBC East Midlands (@bbcemt) February 25, 2018

Socialiniame „Twitter“ savo įspūdžiais dalijosi Markas Robinsas: „Dieve šventas, prieš maždaug 10 minučių Hinckley kelyje nugriaudėjo galingas sprogimas. Matau liepsnas, netyla sirenos“.

Helon Knott dalijasi tuo, ką teko patirti: „Sprogimas Hinckley kelyje Lesteryje. Gaisras sunaikino butą viršuje ir senąjį „Londis“. Kelias uždarytas. Tikiuosi, kad niekas nenukentėjo“.

Savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ netoliese gyvenanti Christine Stephens sako: „O brangus Dieve, sudrebėjo visos namų durys, niekaip negalėjau suprasti, kodėl. Sprogimas Hinckley kelyje, dabar ten gaisras“.