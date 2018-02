Anot pranešimų, sprogimas nugriaudėjo „Western Park Store“, parduotuvėje „Londis“, virš kurios yra gyvenamieji butai. Priešais parduotuvę yra autobusų stotelė, vieta tankiai apgyvendinta.

„Lesterio Hinklio kelyje 19 val. 20 min. vietos laiku įvyko stambus incidentas. Šiuo metu čia yra suvažiavusios visos gelbėjimo tarnybos. Uždaryta Karlaislo gatvė ir dalis Hinklio kelio. Prašau vengti šios vietovės“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Lesteršyro policija.

19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.— LeicestershirePolice (@leicspolice) February 25, 2018

„Skynews“ duomenimis, sprogimo metu nukentėjo 6 žmonės, nors iš pradžių buvo teigta, kad sužeistųjų tik 4. Visi nugabenti į vietinę ligoninę. 2 sužeistųjų būklė išlieka kritinė, praneša Lesterio ligoninė.

Update on Hinckley Road fire, #Leicester:

University Hospitals of Leicester NHS Trust can now confirm that six people were taken by @EMASNHSTrust to Leicester Royal Infirmary from the scene. Two of these patients are in a critical condition, while four are walking wounded. https://t.co/iSgObNNw21— Leicester's Hospitals (@Leic_hospital) February 25, 2018