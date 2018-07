Kraujo apšlakstytoje gatvėje prie balsavietės Beludžistano provincijos sostinėje Kvetoje buvo išsibarstę batai ir riogsojo apdegę automobiliai, o aukos ir sužeistieji, kuriuos lydėjo artimieji, buvo vežami į ligoninę.

Anot vietos pareigūnų, užpuolikas detonavo savo turėtus sprogmenis, kai jam pamėginus patekti į balsavimo punktą vyrą sustabdė policijos pareigūnai.

„Staiga driokstelėjo galingas sprogimas. Buvau parblokštas ant žemės ir pagalvojau, kad tuoj mirsiu“, – naujienų agentūrai AFP iš savo lovos ligoninėje pasakojo vienos medresės mokytojas Hafizas Kareemas.

Kvetoje esančios Sandemano provincijos ligoninės atstovas daktaras Wasimas Baigas nurodė, kad žuvusiųjų padaugėjo iki 31, o sužeistųjų – iki 70, įskaitant aštuonis, sužalotus kritiškai.

Tarp aukų yra penki policininkai ir viena aštuonmetė.

18-metis Mehmoodas Khanas sakė, kad mirtininkas susisprogdino jam ruošiantis balsuoti. Per ataką žuvo du vaikino draugai.

„Staiga įvyko didžiulis sprogimas, o tada visur buvo kūnai, riksmai ir dulkės“, – pasakojo jis.

Atsakomybę už ataką per savo propagandos agentūra „Amaq“ prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“.

Tai buvo dar viena ekstremistų ataka Beludžistane – Pakistano skurdžiausioje ir neramiausioje provincijoje, kur vienu metu malšinami keli islamistų ir separatistų sukilimai.

Panašu, kad incidentas neatgrasė rinkėjų: išvežus aukas ir sužeistuosius jie sugrįžo į balsavimo kabinas.

Beludžistane įvyko dauguma atakų, kurios per trumpą rinkimų kampaniją Pakistane nusinešė daugiau kaip 180 gyvybių. Šį mėnesį per grupuotės „Islamo valstybė“ ataką Mastungo rajone žuvo 153 žmonės – tai daugiausiai aukų pareikalavęs mirtininko išpuolis per visą Pakistano istoriją.

Per tą sprogimą politiniame mitinge taip pat žuvo vietos politikas Sirajas Raisani. Jis yra vienas iš trijų kandidatų, žuvusių per atakas rinkimų kampanijos metu.

Per ankstesnį trečiadienio išpuolį Beludžistane žuvo policininkas, o dar trys buvo sužeisti, kai Koško kaime Kuzdaro rajone į rinkimų apylinkę buvo sviesta rankinė granata.