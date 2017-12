„Kaip rodo 8 val. (vietos, 7 val. Lietuvos laiku) duomenys, per sprogimą parduotuvėje „Perekriostok“ („Sankryža“) Kondratjevo prospekte nukentėjo 13 žmonių. Ir jų penki atsisakė hospitalizacijos“, – sakoma vicegubernatorės „Twitter“ žinutėje. Pasak A. Mitianinos, ketvirtadienio rytą ligoninėse tebebuvo gydomi penki vidutinio sunkumo sužalojimų patyrę asmenys. Dar trijų sužeistųjų būklė buvo patenkinama. Anksčiau buvo skelbta, kad per sprogimą nukentėjo mažiausiai 10 žmonių. Sprogimas į šiaurę nuo Sankt Peterburgo centro esančiame prekybos centre driokstelėjo apie 18 val. 30 min. vietos (17 val. 30 min. Lietuvos) laiku. Susiję straipsniai: Kruvinos revoliucijos atgarsiai šiandieniniame Sankt Peterburge: net nejauku, kiek daug Stalino šalininkų – jauni žmonės Peterburgo politikas: buvo laikai, kai Vilnius buvo mūsų svajonių miestas Policija ir Rusijos tyrimų komiteto pareigūnai sakė, kad į sprogstamąjį užtaisą, kurio galia prilygo 200 g trotilo, buvo pridėta žalojančių elementų. Liudininkai teigė, kad bomba veikiausiai buvo padėta daiktų saugojimo spintelėje. Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl pasikėsinimo nužudyti, bet šis incidentas kol kas nekvalifikuojamas kaip teroro išpuolis. Sankt Peterburge šių metų balandį per sprogdinimą metropolitene žuvo 14 žmonių, dar dešimtys buvo sužeisti. Atsakomybę už tą išpuolį prisiėmė su teroristų tinklu „al Qaeda“ susijusi grupuotė. Pasak jos, ši ataka buvo žinutė šalims, įsitraukusioms į karą su musulmonais.











