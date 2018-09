Kaip praneša padėtį Sirijoje stebinti nevyriausybinė organizacija, prieš Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui atvykstant į Iraną susitikti su šios šalies prezidentu Hassanu Rouhani ir Turkijos vadovu Recepu Tayyipu Erodganu, rusų aviacijos smūgiai Idlibe nusinešė mažiausiai dviejų žmonių gyvybes. Lyderiai susitiko konferencijų centre Irano sostinės šiaurėje tuo metu, kai Sirijos režimo pajėgų puolimas prieš paskutinę opozicijos tvirtovę atrodo neišvengiamas. Šios trys šalys yra vadinamojo Astanos taikos proceso garantės. Šios derybos buvo, pradėtos po padėtį Sirijos konflikte radikaliai pakeitusio Rusijos karinio įsitraukimo, nustelbė Vakarų šalių remiamas Jungtinių Tautų vadovaujamas taikos derybas Ženevoje. Irano ir Rusijos parama Sirijos prezidentui Basharui al Assadui sustiprino Damasko režimą ir suteikė pranašumą jau ilgiau kaip septynerius metus besitęsiančiame pilietiniame kare, nuo 2011 metų pareikalavusiame apie 350 tūkst. žmonių gyvybių. Penktadienio rytą Rusijos karo lėktuvai bombardavo sukilėlių pozicijas Idlibo provincijos pietvakariuose, pranešė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). Tarp atakuotų taikinių buvo džihadistų aljanso „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS) ir griežtosios linijos grupuotės „Ahrar al-Sham“ pozicijos, nurodė SOHR. Šimtai civilių jau pradėjo trauktis iš Idlibo, vyriausybės pajėgoms ir jų sąjungininkėms ruošiantis galbūt jau paskutiniam šio konflikto dideliam mūšiui, galinčiam tapti kruviniausiu. Sukilėlių 2015 metais užimtas Idlibas ir aplinkiniai rajonai sudaro paskutinę didelę opozicijos tebekontroliuojamą Sirijos teritorijos dalį. Provincijoje gyvena apie trys milijonai žmonių, bet apie pusė jų dabar yra persikėlę į kitas šalies vietas, nurodo Jungtinės Tautos. „Šiurpus scenarijus“ Turkija, ilgą laiką rėmusi Sirijos sukilėlius, baiminasi, kad puolimas Idlibe gali virsti skerdynėmis ir sukelti naują pabėgėlių antplūdį į jos teritoriją. „Jokiu būdu nenorime, kad Idlibas taptų kruvinu lauku, – R. T. Erdoganas sakė per susitikimą Teherane. – Bet koks puolimas, kuris buvo arba bus pradėtas Idlibe, sukels katastrofą, skerdynes ir labai didelę humanitarinę tragediją.“ Tačiau režimą remianti Rusija ir Iranas pažadėjo nušluoti teroristus, o B. al Assadas paskelbė esąs pasiryžęs susigrąžinti kontrolę visoje šalyje. „Teisėta Sirijos vyriausybė turi teisę ir privalo galiausiai perimti visos savo valstybės teritorijos kontrolę“, – jo poziciją Teherane palaikė V. Putinas. Aštuonios pagrindinės pagalbos agentūros penktadienį perspėjo, kad puolimo Idlibe atveju „ir vėl didžiausią kainą sumokėtų pažeidžiamiausieji“. Jos paragino pasaulio lyderius „tučtuojau imtis dirbti kartu, kad šio šiurpaus scenarijaus būtų išvengta“. Derybos Teherane gali nulemti puolimo Idlibe mastą ir kalendorių. JT perspėjo, kad dėl šios operacijos savo namus gali tekti palikti apie 800 tūkst. žmonių. Vėliau penktadienį Idlibo klausimas taip pat bus aptartas Vašingtono prašymu surengtame JT Saugumo Tarybos posėdyje. Rusija nori, kad su provincija besiribojanti Turkija pasinaudotų savo įtaką ir sutramdytų Idlibe dominuojančią grupuotę „Hayat Tahrir al-Sham“, vadovaujamą buvusio teroristų tinklo „al Qaeda“ padalinio Sirijoje, taip pat kitus sukilėlius. Vis dėlto Turkijos įtaka džihadistams, kontroliuojantiems 60 proc. provincijos teritorijos, yra ribota. Tačiau Turkija remia kitas sukilėlių grupes ir tame regione turi 12 „stebėjimo postų“. Idlibe žmonių padaugėjo po virtinės režimo pajėgų pergalių kitose Sirijos vietose. Damasko režimas sudarė kelis susitarimus su sukilėliais dėl kovotojų ir jų šeimų evakuacijos, pagal kurias dešimtys tūkstančių žmonių autobusais buvo pervežti į šiaurės vakarus. „Likviduoti teroristus“ Rusija aiškino, kad Sirijos kariuomenė ruošiasi išspręsti „terorizmo“ problemą sukilėlių tvirtovėje. Penktadienį Maskva pabrėžė, kad jos pozicija nepakito. „Būtina visiškai ir galutinai likviduoti teroristus visoje Sirijos teritorijoje“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Tačiau ji pabrėžė, kad Maskva „daro viską, ką gali, kad užtikrintų, jog žmonių aukų ir žalos Idlibo civiliams gyventojams būtų kiek įmanoma mažiau“. Irano URM atstovas Bahramas Ghassemi savo ruožtu patikino, kad Teheranas teberemia Damaską ir nori „tęsti patarėjo ir pagalbininko vaidmenį“ per kampaniją Idlibe. Sirijos vyriausybei artimas laikraštis „al Watan“ pirmadienį pranešė, kad karinė operacija gali prasidėti „iš karto po šio viršūnių susitikimo“. Vis dėlto strateginių studijų centro „International Crisis Group“ analitikas Samas Helleris teigė, kad dar esama vilčių, jog bus pasiektas susitarimas. Jis sakė naujienų agentūrai AFP, kad bet koks naujas pabėgėlių srautas plūstelėtų tokiu metu, kai Ankara yra „pažeidžiama“. Ekspertas pridūrė, kad atvykėliai taptų „milžiniška nauja našta Turkijai ir paralyžiuotų jos humanitarinius pajėgumus“. „Nemanau, kad kuri nors iš šių šalių ar kuris nors žmogus yra suinteresuotas imtis veiksmų, galinčių iš tikrųjų destabilizuoti Turkiją“, – pridūrė S. Helleris.

