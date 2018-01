„Aukščiausiojo Teismo pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą, administracinio ieškovo apeliacinio skundo – netenkinti“, – paskelbė teismas. Tokiu būdu CRK sprendimas neleisti A. Navalnui balotiruotis kovą vyksiančiuose prezidento rinkimuose įsiteisėjo. Per posėdį griežto Kremliaus kritiko A. Navalno atstovai sakė, kad atsisakymas registruoti jo šalininkų iniciatyvinę grupę yra neteisėtas, nes CRK turėjo vadovautis ne prezidento rinkimų federaliniu įstatymu, o šalies konstitucija. Be to, jie pakartojo, kad A. Navalnui anksčiau paskelbtas teismo nuosprendis byloje dėl valstybės turto grobstymu negali būti laikomas galiojančiu teistumu, nes Aukščiausiojo teismo sprendimas iš naujo nagrinėti tą byla neišpildo Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) nutarties. A. Navalnas savo ankstesnėje apeliacijoje argumentavo, kad EŽTT yra pripažinęs, kad nagrinėdama jo bylą dėl valstybės turto grobstymo Rusija neužtikrino jo teisės į sąžiningą teismą. Tačiau prokuroras ir CRK advokatas tvirtino, kad pagrindo atšaukti ankstesnį teismo sprendimą nėra. „Šį ginčą nagrinėjęs teismas teisingai taikė federalinių įstatymų normas“, – sakė Generalinės prokuratūros atstovė. Teismo posėdis vyko A. Navalnui nedalyvaujant. Prognozuojama, kad kovo 18-ąją vyksiančius rinkimus lengvai laimės dabartinis prezidentas Vladimiras Putinas. Kaip rodo apklausos, jį palaiko daugiau kaip 80 proc. Rusijos gyventojų. Pagarsėjęs Kremliaus kritikas ir kovotojas su korupcija A. Navalnas pastaruosius metus aktyviai agitavo visuomenę išrinkti jį valstybės vadovu,. Pareigūnai tvirtino, kad jis negali kandidatuoti, nes yra teismo pripažintas kaltu dėl valstybės turto grobstymo, nors daugelis tą bylą laiko politiškai motyvuota. CRK praeitą mėnesį oficialiai uždraudė A. Navalnui balotiruotis. Opozicijos lyderis į šį sprendimą reagavo raginimu boikotuoti rinkimus ir pateikė apeliaciją Aukščiausiojo Teismo pirmajai instancijai, bet gruodžio 30-ąją jo skundas buvo atmestas. A. Navalno atstovai anksčiau sakė, kad tuo atveju, jeigu ir antrosios instancijos teismo sprendimas bus neigiamas, draudimas jam balotiruotis bus apskųstas EŽTT.

