Šis žingsnius teikia vilčių, kad jau septynias savaites šalį krečianti politinė krizė pagaliau baigsis. M. Rajapakse sūnus parlamento narys Namalas Rajapakse sakė, kad jo tėvas atsistatydins šeštadienį, siekiant „užtikrinti valstybės stabilumą“. Pasak N. Rajapakse, jiedu ketina sujungti jėgas su prezidentu Maithripala Sirisena, sukėlusiu politinę krizę spalio 26-ąją, kai atleido premjerą Ranilą Wickremesinghe ir pakeitė jį savo buvusiu varžovu M. Rajapakse. Savo sprendimą trauktis iš premjero pareigų M. Rajapakse priėmė Aukščiausiajam Teismui nutarus, kad jis ir jo kabinetas negali eiti pareigų, kol įrodys savo legitimumą. Tokia nutartis reiškia, kad Šri Lanka iš esmės kelis mėnesius neturėjo vyriausybės, o dabar valstybinėms įstaigoms gresia uždarymas, nes parlamentas nebalsavo dėl kitų metų biudžeto. Suduodamas dar vieną smūgį M. Sirisenai aukščiausios instancijos teismas ketvirtadienį nutarė, kad prezidentas lapkričio 9-ąją neteisėtai paleido parlamentą. Be to, teisėjai atšaukė pirmalaikius rinkimus, kuriuos jis buvo paskyręs sausio 5-ąją. M. Rajapakse nepavyko įrodyti, kad kad jį palaiko dauguma parlamentarų. Buvęs autoritarinis lyderis taip neatlaikė dviejų balsavimų dėl nepasitikėjimo, surengtų lapkričio 14 ir 16 dienomis, bet atsisakė palikti postą. R. Wickremesinghe spalio 26-ąją irgi nesutiko atsistatydinti – jis tvirtino buvęs neteisėtai atleistas. Šį klausimą šiuo metu svarsto teismai. Anot politinių šaltinių, M. Sirisena šį savaitgalį veikiausiai nepakvies R. Wickremesinghe formuoti naujos vyriausybės, kad užpildytų susidariusį valdžios vakuumą.

