Tuo tarpu vienas iškiliausių Amerikos politinių veikėjų pirmadienį po jo mirties paskelbtoje atsisveikinimo žinutėje tautai paskutinį kartą pažėrė kritikos valstybės vadovui. D. Trumpas išprovokavo kontroversiją dėl savo į akis krentančio nenoro atiduoti pagarbos šeštadienį mirusiam 81 metų J. McCainui, pralaimėjusiam metus trukusią kovą su smegenų vėžiu. Veteranų organizacijoms paraginus labiau deramai pagerbti J. McCainą – karinių jūrų pajėgų veteraną, kuris penkerius metus praleido Vietname kaip karo belaisvis ir buvo kankintas – respublikonas D. Trumpas, neslėpęs antipatijos senatoriui, visgi nusileido. „Nepaisant mūsų nuomonių skirtumų politiniais klausimais aš gerbiu senatorių Johną McCainą už tarnybą mūsų šaliai“, – savo pareiškime sakė D. Trumpas ir nurodė, kad iki sekmadienio, kai politikas atguls amžino poilsio, Baltuosiuose rūmuose ir visoje šalyje vėliavos būtų nuleistos iki pusės stiebo. Vėliau susitikime su evangelikų lyderiais prezidentas sakė, kad „labai vertiname viską, ką senatorius J. McCainas nuveikė mūsų šalies labui“. Šeštadienį mirus senatoriui, Baltųjų rūmų vėliava buvo nuleista iki pusės stiebo, tačiau pirmadienį ryte vėl buvo pakelta. D. Trumpo tyla mirus senatoriui išryškino JAV lyderio izoliaciją ir dar pakurstė kritiką, kad jis nepajėgus suvienyti susiskaldžiusios tautos netgi jai gedint žmogaus, daugelio laikomo Amerikos didvyriu ir politikos titanu. Finikse, kur visą šią savaitę vyks J. McCaino atminimui pagerbti skirti renginiai, ilgametis senatoriaus padėjėjas Rickas Davisas, du kartus vadovavęs jo prezidento rinkimų kampanijai, patvirtino, kad D. Trumpas nedalyvaus politiko laidotuvėse. Tačiau penktadienį Kapitolijaus rūmuose vyksiančioje J. McCaino pagerbimo ceremonijoje žodį tars viceprezidentas Mike'as Pence'as. Baltųjų rūmų administracijos vadovas Johnas Kelly, gynybos sekretorius Jamesas Mattisas ir prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas atstovaus administracijai pagerbimo ceremonijose. „Klanų varžymasis“ Finikse R. Davisas perskaitė senatoriaus atsisveikinimo žinutę, kurioje jis paskutinįkart įgėlė D. Trumpui. „Mes silpniname savo didingumą, kai painiojame patriotizmą ir klanų varžymąsi (angl. tribal rivalries), sėjantį apmaudą, neapykantą ir smurtą visuose pasaulio kampeliuose“, – sakoma J. McCaino kreipimesi. „Silpniname jį, kai slepiamės už sienų, užuot jas nuvertę, kai abejojame savo idealų galia, užuot leidę jiems būti didžia permainų jėga, kokia jie visada buvo“, – priduriama kreipimesi, užsimenant apie D. Trumpo planus atsitverti siena nuo Meksikos.

