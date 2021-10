Sparčiai plintančiame vaizdo įraše – po tiltu įstrigęs lėktuvas

Avialinijoms nebereikalingas lėktuvas, kuris, kaip pranešama, buvo parduotas, įstrigo jį gabenant naujiesiems savininkams.

Vaizdo įraše matyti, kaip gatvėmis pro lėktuvą, kurio sparnai, panašu, pašalinti, prašvilpia automobiliai, rašo BBC.

„Twitter“ vaizdo įrašą paskelbęs žurnalistas taip pat pasidalijo „Air India“ pranešimu, kuriame tvirtinama, kad oro bendrovė su lėktuvu jokių ryšių nebeturi.

„Tai yra [išregistruotas] nebenaudojamas „Air India“ orlaivis, kuris buvo parduotas. Praėjusią naktį jį gabeno naujieji savininkai. „Air India“ jokio ryšio su lėktuvu ir situacija, kurioje jis atsidūrė, neturi“, – teigiama pranešime.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3