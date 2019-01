Atrodantis tarsi sunkiai besusivokiantis aplinkoje, Armėnijos sostinės Jerevano ligoninės lovoje gulintis elektrikas Haikazas Hakopianas pasakojo nuostabią pasaką apie išgyvenimą po žeme – ilgiausią žinomą laikotarpį, praleistą po žemės drebėjimo paliktais griuvėsiais, kurį žmonės kada nors buvo išgyvenę ir apie tai papasakoję, rašo rferl.com.

„Pamenu, kad buvau rūsyje su savo kaimynais. Staiga ėmė dužti indai. Prisimenu, kaip mėginome atsikelti. Po to mažai ką pamenu“, – pasakojo H. Hakopianas.

Jis pridūrė dainavęs dainas ir sekęs pasakas, kad padėtų dar penkiems drauge su juo buvusiems vyriškiams išgyventi šį išbandymą, kurį Sovietų Sąjungos naujienų agentūra TASS pavadino „Leninakano stebuklu“ – pagal miesto, kuriame viskas vyko, pavadinimą (dabar Leninakanas vadinamas Giumri).

H. Hapokiano ir jo nelaimės draugų istorija nuvilnijo per visą Sovietų Sąjungą ir už jos ribų, ją greitai pasičiupo užsienio žiniasklaida, įskaitant „The New York Times“.

Tai buvo įkvepianti vilties ir išgyvenimo istorija. Tiesa, jei ne viena problema: visa ši istorija – apgaulė. Arba ankstyvas melagingų naujienų pavyzdys, įgyvendintas Sovietų Sąjungos stiliumi.

Pati tragedija pribloškė ir sukrėtė savo mastu. 1988-ųjų gruodžio 7-ąją Armėniją supurtęs žemės drebėjimas pražudė daugiau nei 25 tūkstančius žmonių, sužeidė apie 130 tūkstančių, šimtai tūkstančių gyventojų liko be pastogės ir svarbiausių išgyvenimui reikalingų dalykų.

Tačiau lygiai po dviejų savaičių Libijos teroristo bomba virš Škotijos miestelio Lokerbio susprogdino „Pan Am“ 103-ojo reiso lėktuvą. Žuvo visi 259 lėktuvu skridę žmonės ir dar 11 ant žemės buvusių žmonių. Žiaurus teroristinis išpuolis pasiglemžė iš Armėnijos viso pasaulio dėmesį. Didžioji tarptautinės bendruomenės dalis, regis, užmiršo apie sunkią žemės drebėjimo aukų lemtį.

Būtent tuomet sovietinės Armėnijos naujienų agentūros „Armenpress“ reporteris Artiomas Šachbazianas nutarė suklastoti nepaprastą istoriją, kad baisi Armėnijos tragedija ir vėl pritrauktų viso pasaulio dėmesį, „Laisvosios Europos radijui/Laisvės radijui“ („Radio Free Europe / Radio Liberty, RFE/RL) pasakojo trys buvę A. Šachbaziano kolegos.

Today in #history 1988 An #earthquake in #Armenia kills an estimated 100k people. Surface wave magnitude of 6.8 & a maximum MSK intensity of X (Devastating). It occurred in the northern region then part of the Soviet Union which is vulnerable to lg destructive earthquakes #Spitak pic.twitter.com/45Hyh7Q7Mp— pclocators (@pclocators) December 7, 2018