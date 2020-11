СOVID-19 atvejų skaičius pasaulyje perkopė 58 milijonus

Visame pasaulyje nuo pandemijos pradžios patvirtintų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų skaičius perkopė 58 milijonus, sekmadienį pranešė Baltimorėje įsikūręs Johnso Hopkinso universitetas.



Duomenys, paskelbti 7 val. Lietuvos laiku, rodo, kad pasaulyje patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius išaugo iki 58 095 885, o žinomų pandemijos aukų padaugėjo iki 1 379 839.



Nuo COVID-19 visame pasaulyje jau pasveiko per 37 mln. žmones.



Po 5 mln. ir daugiau užsikrėtimo atvejų patvirtinta Jungtinėse Valstijose, Indijoje ir Brazilijoje.



Pagal infekcijos plitimo greitį pirmoje vietoje tebėra Jungtinės Valstijos, kur, sekmadienio ryto duomenimis, iš viso nustatyta daugiau kaip 12 mln. užsikrėtimo atvejų ir užregistruota beveik 256 tūkst. mirties atvejų. Nuo COVID-19 JAV pasveiko daugiau kaip 4,52 mln. žmonių.



Antrą ir trečią vietą pagal užsikrėtimo atvejų skaičių užima Indija ir Brazilija.



Indijoje per visą infekcijos plitimo laikotarpį nustatyta per 9 mln. užsikrėtimo atvejų, 8,5 mln. užsikrėtusiųjų pasveiko, daugiau nei 133 tūkst. mirė.



Brazilijoje užsikrėtimo atvejų skaičius perkopė 6 mln., daugiau kaip 5,4 mln. užsikrėtusiųjų pasveiko, per 168 tūkst. mirė.



Portalas „Worldometer“, kuriame skelbiami su svarbiausiais pasaulio įvykiais susiję statistiniai duomenys, nurodo, kad pasaulyje milijonui gyventojų tenkantis mirties nuo COVID-19 atvejų skaičius pasiekė 177,9. Jungtinėse Valstijose šis koeficientas yra 789, Indijoje – 96, Brazilijoje – 793.