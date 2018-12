„CEU buvo išstumtas“, – savo pranešime rašo Vengrijoje gimusio JAV milijardieriaus George'o Soroso įkurtos aukštojo mokslo įstaigos rektorius Michael Ignatieffas. „Tai neturi precedento. JAV institucija išvaryta iš šalies, kuri yra NATO sąjungininkė“, – pridūrė jis. Universitetas nurodė nuo ateinančių metų rugsėjo savo naujoje būstinėje Vienoje dėstyti visus JAV akredituotus kursus. Tačiau CEU pasiliks savo kompleksą Budapešte, tad mokslus pradėję studentai galės juos baigti. CEU, pritraukiantis studentų daugiau kaip iš 100 šalių ir siūlantis daugiausiai JAV akredituotas magistrantūros programas, nacionalisto V. Orbano jau seniai laikomas priešiška liberalizmo tvirtove. 1991 metais G. Soroso įkurta įstaiga, savo įstatus įregistravusi Niujorko valstijoje, sako, kad tapo taikiniu dėl pernai balandį Vengrijoje priimto, smarkiai sugriežtinusio reikalavimus užsienio universitetams. Pasak kritikų, šio įstatymo priėmimas sudavė smūgį akademinei laisvei. Jis buvo paminėtas neseniai paskelbtoje griežtai Vengriją kritikuojančioje Europos Sąjungos ataskaitoje, paskatinusioje Europos Parlamentą rugsėjį pradėti teisinę procedūrą prieš Budapeštą pagal ES sutarties 7-ąjį straipsnį, numatantį, kad iš šalie gali būti atimta teisė balsuoti priimant Bendrijos sprendimus. CEU nurodė, kad įvykdė naujuoju įstatymu numatytą įpareigojimą ir įkūrė savo padalinį Niujorko valstijoje, o JAV priežiūros institucijos patvirtino, kad jis užsiima švietimo veikla. Tačiau vyriausybės atstovas CEU padalinį Amerikoje pavadino „Potiomkino universitetu“, neatitinkančiu naujųjų taisyklių. Budapeštas atsisakė pasirašyti susitarimą su JAV institucijomis, turėjusį leisti CEU toliau veikti Vengrijoje.

