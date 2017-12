Penktadienį paskelbtose vaizdo žinutėse G. Sorosas sakė, kad jei ministras pirmininkas išvarys iš Vengrijos Vidurio Europos universitetą, šis veiks užsienyje, ir vėl bus sugrąžintas į šalį, kai valdžioje nebeliks V. Orbano. 9-ame dešimtmetyje V. Orbanas, būdamas jaunas Vengrijos demokratinio judėjimo lyderis prieš žlungant komunistiniam režimui, kurį laiką pats studijavo Oksforde pagal G. Soroso stipendiją. „Mūsų ryšiai pašlijo, nes jis tapo blogas – jis smarkiai pasikeitė“, – sakoma 87 metų G. Soroso vaizdo pranešime, paskelbtame jo įkurto Atviros visuomenės fondo (OSF) valdomame tinklalapyje. „Anuomet jis buvo vienas iš lyderių, padėjusių kurti demokratiją. Tačiau jis pasikeitė ir transformavo demokratiją į antidemokratinį režimą“, – sakė G. Sorosas. Susiję straipsniai: Lenkija kritikuoja Europos Parlamento raginimą taikyti jai sankcijas Pasak filantropo, V. Orbanas sukūrė „mafijos režimą“, kurio „lyderiai naudojasi savo padėtimi, kad išliktų valdžioje ir lobtų“. „Dėl dabartinės sistemos žmonės patiria didesnę priespaudą negu per Rusijos okupaciją“, – pabrėžė G. Sorosas ir pridūrė, kad komunizmo laikais žmonėms informacijos gauti būdavo lengviau. 9-ame dešimtmetyje G. Sorosas siųsdavo Vengrijos pilietinių teisių grupėms kopijuoklių, kad žmonėms būtų lengviau gauti informacijos. Praeitą savaitę G. Sorosas paskelbė retą pareiškimą, smerkiantį „melą“, skleidžiamą per jau kelis mėnesius Budapešto vyriausybės vykdomą kampaniją, nukreiptą prieš šio filantropo esą pernelyg palankią poziciją imigrantų atžvilgiu. Prieš migraciją ir musulmonus nusiteikęs V. Orbanas tvirtina, kad G. Sorosas nori užtvindyti Europą migrantais. Amerikiečių milijardierius pasisako už migraciją, tačiau teigia, kad nė viena šalis negali būti priversta priimti migrantus. Per valstybinį radiją premjeras sakė, jog artėjant balandį vyksiantiems Vengrijos parlamento rinkimams, filantropo finansuojamos nevyriausybinės organizacijos ruošiasi veikti kaip politinės partijos, siekdamos padėti susilpninti ar nuversti prieš migrantus nusiteikusią jo vyriausybę.

