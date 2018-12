Atsakomybę už išpuolį prisiėmė su teroristų tinklu „al Qaeda“ siejama ekstremistų grupuotė „al Shabab“, dažnai rengianti atakas sostinėje Mogadiše. Tarp aukų yra trys Londone įsikūrusios televizijos „Universal TV“ darbuotojai, įskaitant žinomą žurnalistą Awilą Dahirą Saladą, informavo policijos kapitonas Mohamedas Husseinas, pranešęs apie žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių. Mirtininko sprogdintojo taikinys buvo kontrolės postas, esantis prie budriai saugomos prezidentūros galinio įėjimo, pažymėjo M. Husseinas. Ji pridūrė, kad tarp nukentėjusiųjų yra vienas įstatymų leidėjas ir Mogadišo mero pavaduotojas. Pulkininkas Ahmedas Mohamudas savo ruožtu informavo, kad per ataką žuvo karių. Praėjus nedaug laiko po šio išpuolio Mogadiše driokstelėjo antras sprogimas, kurio taikinys, regis, buvo į darbą skubėję praeiviai, kadangi šeštadienis šioje Rytų Afrikos valstybėje yra darbo diena. Virš sostinės pakilo dūmų kamuolys, o į įvykio vietą tuoj pat išvažiavo greitosios pagalbos automobilių. „Iš pradžių pamačiau pirmyn ir atgal važinėjantį automobilį. Paskui pamėginome sustabdyti ten vaikščiojančius žmones, o tada transporto priemonė akimirksniu sprogo ir kilo sumaištis“, – naujienų agentūrai AP sakė kelių policininkas Mohamedas Harunas. Nors aktyviausia Užsachario Afrikos grupuotė „al Shabab“ buvo išstumta iš Mogadišo prieš kelerius metus, ji tebekontroliuoja didelę dalį pietinio ir centrinio Somalio kaimiškų teritorijų. Į valdžią atėjus prezidentui Donaldui Trumpui JAV kariuomenė, bendradarbiaujanti su Somalio pajėgomis ir 20 tūkst. karių turinčia Afrikos Sąjungos taikos palaikymo misija, pradėjo daug dažniau rengti antskrydžius prieš „al Shabab“ taikinius. Amerikiečių aviacija šiemet sudavė mažiausiai 47 smūgius.

